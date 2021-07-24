Психолог и консультант по профориентации Ирина Плешакова рассказала реальную историю о gap year своего сына Андрея.

К теме Поступление-2021: завершается прием заявлений в вузы – что нужно знать абитуриентам

Психолог говорит, что родителям сложнее всего принимать решения своих детей. Так, однажды ее сын решил прийти на последний звонок в рваных шортах и ​​футболке. Но за 200 гривен мама договорилась с сыном, что он наденет на торжественный праздник рубашку и штаны.

Что такое gap year и кому это нужно

Gap year – это когда подросток выбирает не поступать в университет сразу после школы, а дает себе год передышки. Отметим, что философия gap year получила известна с 1980-х .

За это время он может искать себя, знакомиться с будущей профессией, волонтерить, путешествовать или даже подрабатывать,

– рассказывает Ирина Плешакова.

По ее словам, gap year – это смелый и ценный опыт, но у людей с постсоветского пространства существует множество предубеждений по этому поводу. Мол, это для лентяев, которые не хотят выбирать профессию.

"В моем понимании "выбирать профессию" равно выбирать себя. К тому же, в современном мире ты можешь выбрать профессию, но не иметь работы. Или наоборот: можешь выйти на работу, не имея соответствующей профессии", – считает психолог.

Реальная история о gap year

Ирина Плешакова рассказала, что ее сын Андрей очень яркий парень, он никогда не гнался за высокими баллами, но с увлечением изучал то, что ему действительно интересно.

Например, в 9 классе Андрей увлекся видеомонтажом, поэтому начал думать об этой профессии. И когда в университете Карпенко-Карого открыли набор на курс режиссеров монтажа, Андрей пошел туда на подготовительные курсы в 11 классе.

Но случилось не так, как задумывалось. По словам его мамы, вуз Карпенко-Карого сильный, но сегодня – это "динозавры" с сверхконсервативным подходом к учебе. Поэтому, Андрею было неинтересно.

К ВНО сын готовился с репетитором, делал акцент на дисциплинах, необходимых для зачисления в Карпенко-Карого. Но за неделю до первого ВНО подошел ко мне и сказал: "Мама, я сдам ВНО, но поступать не буду. Я так решил",

– вспоминает Ирина.

Мама сначала испугалась, но потом осознала, что решение Андрея – это его ответственность. "Я не хотела быть той мамой, которая решает все за ребенка, подавляя ее самостоятельность", – добавляет она.

Ирина Плешакова признается, приняла такой выбор сына и сразу после этого переподписала в телефоне номер сына с "Андрюши" на "Андрей", потому что поняла, что он совсем взрослый.

После этого они вместе все обсудили. Женщина заверила сына, это поступок взрослого человека, а родители его поддержат и помогут.



Иногда подросткам действительно нужен gap year / Фото learnenglishteens

Психолог со временем начала понимать причины, побудившие Андрея взять себе gap year:

рано пошел в школу – как только ему исполнилось 6 лет,

он был развит физически, но весь первый класс проплакал – это яркое проявление неготовности.

"Именно сейчас ему было необходимо "догулять" этот год. Эксперты говорят, что даже 3 – 6 месяцев разницы в возрасте сильно влияют на успехи ребенка в школе", – утверждает психолог.

Работа подростка во время gap year

Ирина рассказывает, что за свой gap year ее сын решил зарабатывать самостоятельно. Осенью он нашел через знакомых работу и работал, пока весной не наступил первый строгий карантин.

По ее словам, первой серьезной подработкой был "радостный котик" на утреннем шоу на ТВ. "Котики" – люди, которые приносят ведущим кофе, выполняют различные мелкие распоряжения. Он добросовестно вставал в 5 утра.

А потом парень устроился контент-менеджером в компании. Денег у родителей никогда не просил, так как считал, что они не "должны" его обеспечивать.

Впоследствии парень решил, что хочет быть психологом, как и мама. И когда понял, что для поступления на факультет психологии нужна математика, начал в быстром темпе готовиться к ВНО. И он смог набрал проходной балл.

Лайфхак для gap year! За это время ребенок может пересдать ВНО на более высокие баллы или зарегистрироваться на ВНО по другим предметам. Это может помочь, если подавать документы в различные вузы, так как для зачисления нужны иногда разные дисциплины.

Сын повзрослел за gap year

Психолог говорит, что Андрей изменился за этот год, в частности повзрослел и почувствовал груз ответственности.

"Все его друзья заканчивали первый курс, а он сидел дома с родителями и не мог устроиться на работу из-за карантина. Именно тогда он всерьез задумался о необходимости учебы. Ведь вуз дает возможность познакомиться с людьми, "зацепиться" за крутую возможность", – уверяет Ирина Плешакова.

Читайте также Рейтинги абитуриентов, планы на начало обучения и экзамен для чиновников: итоги недели в образовании

Но через год учебы парень решил вернуться в Киев, потому что там больше перспектив.

Возвращение в Киев и интересная должность "ковид-менеджер"

Gap year и год обучения в университете другого города был бесценным опытом для Андрея.

Первое, за что он поблагодарил – за то, что мы его не сдерживали, дали возможность для самостоятельной жизни. Сказал, что осознал: все же стоило остаться в Киеве. А вот о чем точно не жалеет – о своем gap year,

– рассказывает мама.

Кроме того, сейчас Андрей подрабатывает ковид-менеджером на съемках: проверяет, у всех ли есть тесты, ведет учет данных.

Что делать, если ребенок хочет gap year: советы родителям