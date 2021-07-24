Психолог и консультант по профориентации Ирина Плешакова рассказала реальную историю о gap year своего сына Андрея.
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Психолог говорит, что родителям сложнее всего принимать решения своих детей. Так, однажды ее сын решил прийти на последний звонок в рваных шортах и футболке. Но за 200 гривен мама договорилась с сыном, что он наденет на торжественный праздник рубашку и штаны.
Что такое gap year и кому это нужно
Gap year – это когда подросток выбирает не поступать в университет сразу после школы, а дает себе год передышки. Отметим, что философия gap year получила известна с 1980-х .
За это время он может искать себя, знакомиться с будущей профессией, волонтерить, путешествовать или даже подрабатывать,
– рассказывает Ирина Плешакова.
По ее словам, gap year – это смелый и ценный опыт, но у людей с постсоветского пространства существует множество предубеждений по этому поводу. Мол, это для лентяев, которые не хотят выбирать профессию.
"В моем понимании "выбирать профессию" равно выбирать себя. К тому же, в современном мире ты можешь выбрать профессию, но не иметь работы. Или наоборот: можешь выйти на работу, не имея соответствующей профессии", – считает психолог.
Реальная история о gap year
Ирина Плешакова рассказала, что ее сын Андрей очень яркий парень, он никогда не гнался за высокими баллами, но с увлечением изучал то, что ему действительно интересно.
Например, в 9 классе Андрей увлекся видеомонтажом, поэтому начал думать об этой профессии. И когда в университете Карпенко-Карого открыли набор на курс режиссеров монтажа, Андрей пошел туда на подготовительные курсы в 11 классе.
Но случилось не так, как задумывалось. По словам его мамы, вуз Карпенко-Карого сильный, но сегодня – это "динозавры" с сверхконсервативным подходом к учебе. Поэтому, Андрею было неинтересно.
К ВНО сын готовился с репетитором, делал акцент на дисциплинах, необходимых для зачисления в Карпенко-Карого. Но за неделю до первого ВНО подошел ко мне и сказал: "Мама, я сдам ВНО, но поступать не буду. Я так решил",
– вспоминает Ирина.
Мама сначала испугалась, но потом осознала, что решение Андрея – это его ответственность. "Я не хотела быть той мамой, которая решает все за ребенка, подавляя ее самостоятельность", – добавляет она.
Ирина Плешакова признается, приняла такой выбор сына и сразу после этого переподписала в телефоне номер сына с "Андрюши" на "Андрей", потому что поняла, что он совсем взрослый.
После этого они вместе все обсудили. Женщина заверила сына, это поступок взрослого человека, а родители его поддержат и помогут.
Иногда подросткам действительно нужен gap year / Фото learnenglishteens
Психолог со временем начала понимать причины, побудившие Андрея взять себе gap year:
- рано пошел в школу – как только ему исполнилось 6 лет,
- он был развит физически, но весь первый класс проплакал – это яркое проявление неготовности.
"Именно сейчас ему было необходимо "догулять" этот год. Эксперты говорят, что даже 3 – 6 месяцев разницы в возрасте сильно влияют на успехи ребенка в школе", – утверждает психолог.
Работа подростка во время gap year
Ирина рассказывает, что за свой gap year ее сын решил зарабатывать самостоятельно. Осенью он нашел через знакомых работу и работал, пока весной не наступил первый строгий карантин.
По ее словам, первой серьезной подработкой был "радостный котик" на утреннем шоу на ТВ. "Котики" – люди, которые приносят ведущим кофе, выполняют различные мелкие распоряжения. Он добросовестно вставал в 5 утра.
А потом парень устроился контент-менеджером в компании. Денег у родителей никогда не просил, так как считал, что они не "должны" его обеспечивать.
Впоследствии парень решил, что хочет быть психологом, как и мама. И когда понял, что для поступления на факультет психологии нужна математика, начал в быстром темпе готовиться к ВНО. И он смог набрал проходной балл.
Сын повзрослел за gap year
Психолог говорит, что Андрей изменился за этот год, в частности повзрослел и почувствовал груз ответственности.
"Все его друзья заканчивали первый курс, а он сидел дома с родителями и не мог устроиться на работу из-за карантина. Именно тогда он всерьез задумался о необходимости учебы. Ведь вуз дает возможность познакомиться с людьми, "зацепиться" за крутую возможность", – уверяет Ирина Плешакова.
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Но через год учебы парень решил вернуться в Киев, потому что там больше перспектив.
Возвращение в Киев и интересная должность "ковид-менеджер"
Gap year и год обучения в университете другого города был бесценным опытом для Андрея.
Первое, за что он поблагодарил – за то, что мы его не сдерживали, дали возможность для самостоятельной жизни. Сказал, что осознал: все же стоило остаться в Киеве. А вот о чем точно не жалеет – о своем gap year,
– рассказывает мама.
Кроме того, сейчас Андрей подрабатывает ковид-менеджером на съемках: проверяет, у всех ли есть тесты, ведет учет данных.
Что делать, если ребенок хочет gap year: советы родителям
- Предложить обсудить эту идею с взрослым, которому доверяет на все 100%.
- Пройти хороший тест на профориентацию с консультацией.
- Тактично и мягко поговорить. В частности, поставить следующие вопросы: "Почему ты не хочешь поступать? Чего боишься?", "Чего на самом деле хочешь? Что интересно/неинтересно?", "В чем плюсы и минусы gap year для тебя?", "Чем планируешь заниматься в этот промежуток?", "Чего бы ты мог научить других людей?", "Кем ты видишь себя в будущем?" тому подобное.
- Дать задание: "Вспомни три момента в жизни, когда ты получал удовольствие от определенной деятельности".
- Предложить упражнение: "Представь, что тебе вживили чип со всеми необходимыми знаниями и навыками. Где бы ты тогда работал?"
- Попросить представить: "В gap-год у тебя неограниченное количество денег. Но эти средства можешь использовать только на учебу. Куда бы ты поступил? В какие страны?" Главное – чтобы подросток рассказал, как бы он развивался профессионально.
- А родителям стоит задать вопрос себе: "Каким хочу видеть своего ребенка в 25 лет?" Возьмите лист и напишите как можно подробнее. А после этого ответьте на еще один вопрос: "Что я делаю и не делаю для того, чтобы мой ребенок был счастлив?"
- Единственное, что "теряет" ребенок, который не вступил в вуз после школы – это тот самый один год. Но кто сказал, что год станет "потерянным"?
- А для детей, которые с трех лет нон-стоп водили на кружки, курсы и секции, gap year нужен, чтобы просто посидеть и подумать. Послушать себя.