Известны результаты ВНО-2021 по украинскому языку и литературе, истории и биологии

Участники ВНО утром 25 июня узнали на сколько баллов сдали тестирование сразу по трем предметам. Говорится об украинском языке и литературе, истории Украины и биологии.

Посмотреть результаты следует на информационных страницах участников ВНО. Кстати, можно загрузить также сканкопию бланков ответов.

К теме ВНО по географии, истории и биологии: установили пороговые баллы для поступления в вуз

Те, кто в этом году сдавали тест по украинскому языку и литературе, получили два результата ВНО по шкале 100 – 200 баллов: по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.

Можно подать апелляцию

Если выпускник сомневается, что его правильно оценили, то может подать апелляцию в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования. Это следует сделать в течение 5 календарных дней со дня объявления результатов ВНО, учитывая день объявления, то есть до вторника, 29 июня.

После рассмотрения апелляции результат могут оставить без изменений, увеличить или даже уменьшить.

Пороговые баллы по всем предметам