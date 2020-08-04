В современном мире многие люди имеют доступ к интернет-сети. Поэтому теперь, чтобы быть образованным специалистом, не обязательно нужно закончить университет и получить государственный диплом. Ведь все это можно сделать в виртуальном пространстве.

Редакция 24 канала подготовила для вас подборку разнообразных онлайн-ресурсов, которые будут полезны для вашего самообразования.

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10 полезных сайтов, которые помогут вам с самообразованием

Бесспорно, это возможно не для всех, ведь врачом вы с помощью онлайн-курсов не станете, но, например, можете изучить новый иностранный язык, основы дизайна, стать тестировщиком или освоить базовые знания по журналистике.

"Прометеус"

О "Прометеус" не стоит даже много говорить, вы точно о нем должны были слышать. Это очень качественные онлайн-курсы от преподавателей ведущих украинских вузов. Там есть абсолютно разные направления: бизнес-английский, финансовый менеджмент, история, культурология, философия, подготовка к ВНО, основы программирования и тому подобное.

После прохождения курса вы должны сдать онлайн-тестирование и получите сертификат, утвержденный преподавателем. Добавим, что все лекции преподаются на украинском языке, а обучение и получение электронного сертификата является бесплатным.

Languages

Это отличный сайт для изучения иностранного языка. В частности, на этом сайте можно изучать 50 различных языков. Поэтому не зависимо от того, каким является ваш родной язык, вы сможете освоить еще десятки языков бесплатно.

Кроме того, этот ресурс является универсальным не только в многоязычии: там вы можете читать, смотреть видеолекции, загружать аудиоуроки, выбирать отдельные темы для изучения и учиться с разных устройств.

"ВебПромоЭксперт"

На этом ресурсе есть множество видеолекций, которые понравятся всем работникам информационной сферы. Ведь они часто работают удаленно и для повышения квалификации там есть курсы по журналистике, рекламе, пиару и тому подобное.

EngVid

Это очередной ресурс для изучения языка, в частности английского. Там присутствуют лекции разных преподавателей, которые направлены как на базовый уровень знаний так и на тех, кто уже владеет английским языком на определенном уровне.

Можно самостоятельно выбрать лекции в зависимости от собственных потребностей: есть бизнес-английский, английский для путешествий, разговорный английский, грамматика и лекции.

Рhotoshopsecrets

Это идеальный ресурс для тех, кто мечтает научиться пользоваться фотошопом для себя или своей работы. Эти курсы помогут вам овладеть программой, даже если вы новичок в этой сфере. Со временем вы научитесь обрабатывать фото как профессионал.

Сoursera

Это тоже очень популярный сайт, который имеет курсы по множеству специальностей на разных языках. Кроме того, они преподаются ведущими американскими вузами. А еще, в случае удачной сдачи теста по окончанию курса, вы получите утвержденный сертификат.

Поэтому, там можно бесплатно и не выходя из дома, получить образование в престижном американском учебном заведении.

ВУМ

На этом сайте есть множество бесплатных онлайн-курсов на украинском языке. И там не только различные лекции по определенным специальносте, но и полезные материалы и советы. К примеру, как научиться правильно распределять семейный бюджет или контролировать выполнение работы ЖКХ или горсоветом и тому подобное.

ED ERA

Это довольно новые, но качественные онлайн-курсы на русском языке. Ресурс имеет множество лекций по различным темам, в частности украинский язык и литература, 3D-моделирование, изучение основ прав человека. Все курсы на ED ERA являются бесплатными, а создали их молодые специалисты из разных отраслей.

DOU

Этот сайт поможет тем, кто хочет научиться основам программирования и стать веб-дизайнером. Ресурс содержит не только мировые и отечественные новости IT-сферы, но и множество замечательных тематических курсов. К тому же, освоить курс можно как на украинском, так и русском языках.

Рrogrammr

Это бесплатные курсы для обучения программистов. И там есть не просто лекции, но и практические задания. Однако для курсов нужно иметь знания английского языка (это обязательно для всех), но его главный бонус в том, что сайт содержит практические задания, за которые вы можете получить денежное вознаграждение.