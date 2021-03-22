Массачусетский университет опубликовал двухлетнее исследование уровня финансовой грамотности детей. Школьники средних классов, которые учились по специальным образовательным программам, продемонстрировали впечатляющие результаты.

Исследование проводилось Институтом Донахью Массачусетского университета в 2019 и 2020 годах. Изучение финансовой грамотности в школах и с помощью цифровых платформ оказалось очень эффективным, особенно для учеников 6 – 8 классов.

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Ключевые результаты исследования:

90 процентов учеников, проходивших экспресс-курсы финансовой грамотности, научились создавать и контролировать бюджет ;

; средний уровень знаний школьников о деньгах вырос на 22 процента по сравнению с 2018 годом;

по сравнению с 2018 годом; прогресс в образовательном процессе получили все дети, независимо от расы, возраста или пола.

Наиболее эффективным оказалось обучение финансовой грамоте школьников 6 – 8 классов. Дети не только углубили свои знания о деньгах, но и научились применять финансовые навыки на практике.

Наше исследование демонстрирует весомые доказательства того, что финансовое образование является эффективным и необходимым для всех учреждений среднего образования,

– считает старший научный руководитель Массачусетского университета Джеремия Джонсон.

В университете оптимистично относятся к внедрению уроков финансовой грамоты в школах и надеются, что их исследование стимулирует введение предмета в образовательные программы как обязательного.