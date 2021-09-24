Сертификат Green Pass (некий зеленый пропуск) подтверждает, что человек вакцинирован и не заражен коронавирусом. Этот документ у учителей и воспитателей садиков начнут требовать с 3 октября.

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При этом педагогам, не имеющим сертификат Green Pass, запрещено находиться на территории школы или садика, а также работать удаленно. Кроме того, им не будут выплачивать зарплату.

В Израиле с начала учебного года учителя должны иметь при посещении школы Green Pass. Однако тем, у кого не было этого документа, все равно платили, хотя они и не работали. Теперь эти правила меняются.

Принудительная вакцинация в Украине

Добавим, что в Украине учителей тоже хотят заставить вакцинироваться. Так, правительство поддержало поручение Минздрава об обязательной вакцинации против COVID-19 для педагогов, работников министерств и местных ОГА.

Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека,

– заявил Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмигаль ответил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

К слову, с 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону, поэтому правительство обновило постановление о карантинных ограничениях. В этой зоне могут работать очно только те учебные заведения, где вакцинировано достаточное количество учителей, другие переходят на дистанционку.