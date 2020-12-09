Власть обновила регламент школьного питания. Теперь учеников нельзя кормить полуфабрикатами и вредными перекусами. К тому же, будут учтены особые диетические потребности детей.

Новые нормативы школьного питания вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Профессиональная рабочая группа уже начала работать над вкусным, полезным и сбалансированным меню для учебных заведений. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская в фейсбуке.

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По ее словам, уже началась подготовка ориентировочных меню для школьников.

Чтобы создать пример качественного меню, мы привлекли специалистов Министерства здравоохранения Украины, Евгения Клопотенко, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов,

– написала Зеленская.

Первая леди Украины добавила, что рабочая группа сейчас работает над созданием образцов меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые соответствуют обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастов.

В частности, сезонные меню готовятся на шесть недель. "Работа продвигается быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужинов, вторых завтраков и полдника", – заверила Зеленская.

Поэтому, вскоре в украинских учебных заведениях будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков.

В то же время кулинарный эксперт, автор и руководитель проекта Cult Food Евгений Клопотенко в фейсбуке написал, что решение о новых меню приняты на основе данных из пяти тысяч школ, в которых действует этот проект.

Я уже выбрал для школьного меню топовые блюда из своего сборника рецептов, а также разработал новые рецепты. Сейчас остается работа за технологами – они должны создать технические карты, рассчитать калорийность и себестоимость,

– добавил кулинарный эксперт.

Что известно о новом питании в школах

С нового года учебные заведения должны учесть особенности различных возрастных групп детей и подростков, а также сделать школьные меню разнообразными и сбалансированными соответствии с потребностями учащихся.

В Минздраве отметили, что в новом проекте школьного питания будут запрещены следующие продукты: