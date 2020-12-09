Как изменится школьное питание в школе с нового года: Зеленская рассказала о создании меню
Власть обновила регламент школьного питания. Теперь учеников нельзя кормить полуфабрикатами и вредными перекусами. К тому же, будут учтены особые диетические потребности детей.
Новые нормативы школьного питания вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Профессиональная рабочая группа уже начала работать над вкусным, полезным и сбалансированным меню для учебных заведений. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская в фейсбуке.
Интересно Школьное питание за границей: как кормят детей в школах и садиках других стран
По ее словам, уже началась подготовка ориентировочных меню для школьников.
Чтобы создать пример качественного меню, мы привлекли специалистов Министерства здравоохранения Украины, Евгения Клопотенко, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов,
– написала Зеленская.
Первая леди Украины добавила, что рабочая группа сейчас работает над созданием образцов меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые соответствуют обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастов.
В частности, сезонные меню готовятся на шесть недель. "Работа продвигается быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужинов, вторых завтраков и полдника", – заверила Зеленская.
Поэтому, вскоре в украинских учебных заведениях будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков.
В то же время кулинарный эксперт, автор и руководитель проекта Cult Food Евгений Клопотенко в фейсбуке написал, что решение о новых меню приняты на основе данных из пяти тысяч школ, в которых действует этот проект.
Я уже выбрал для школьного меню топовые блюда из своего сборника рецептов, а также разработал новые рецепты. Сейчас остается работа за технологами – они должны создать технические карты, рассчитать калорийность и себестоимость,
– добавил кулинарный эксперт.
Что известно о новом питании в школах
С нового года учебные заведения должны учесть особенности различных возрастных групп детей и подростков, а также сделать школьные меню разнообразными и сбалансированными соответствии с потребностями учащихся.
В Минздраве отметили, что в новом проекте школьного питания будут запрещены следующие продукты:
- технологически обработанные мясные и рыбные блюда, в том числе колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и тому подобное;
- сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров;
- также ограничат суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий и жиров для детей.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Учительница ударила ученика перед всем классом на Львовщине: ее уволили с работы8 декабря , 14:39
-
Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантинсегодня , 12:16