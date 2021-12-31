Нововведения касательно инклюзивного образования усиливают сотрудничество между учебными заведениями и инклюзивно-ресурсными центрами (ИРЦ).

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Теперь школы будут получать больше поддержки и помощи при обучении детей с особыми образовательными потребностями.

Согласно постановлению создание инклюзивных классов и распределение образовательной субвенции будет осуществляться по уровням оказания поддержки:

поддержка первого уровня оказывается прежде всего ученикам, у которых возникают трудности при обучении, но которым не нужен инклюзивный класс,

второй, третий и более высокие уровни поддержки отмечают в заключении ИРЦ.

Для определения уровней поддержки в школе директор должен:

Создать команды сопровождения для всех детей, которые нуждаются в поддержке.

Составить расписание заседаний команд сопровождения, предусмотрев участие специалистов ИРЦ.

Оформить протокол с определением уровня поддержки каждого ученика.

Обобщить информацию об уровне поддержки для всех учеников с ООП.

Проинформировать родителей учеников с ООП о необходимости прохождения комплексного оценивания в ИРЦ, если ребенок учится по заключению ПМПК.

Разницы в подходах к обучению детей с разными уровнями поддержки

Уровни предоставления поддержки

С 2022 года будет проводиться комплексная психолого-педагогическая оценка на базе школы, а не ИРЦ, как было раньше. Это позволит специалистам работать с ребенком в привычной ему среде.

Также их участие – обязательно в составе команд сопровождения детей с ООП. Школы будут использовать ресурсы ИРЦ для более качественного подхода к организации инклюзивного обучения.

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Школы, в которых учатся дети с ООП в инклюзивных классах одного или разных лет обучения, могут создавать инклюзивные межклассные группы для изучения предметов, модифицированных с учетом особых потребностей учеников.

Кроме того, индивидуальную программу развития будут составлять по обновленной форме.

К слову, МОН объяснило, как учителям начисляют доплаты за работу в инклюзивных классах. Например, если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия из-за болезни или по другой причине, это не влияет на размер выплаты педагогам. Подробности – читайте в статье.