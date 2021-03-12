В марте прошлого года ввели онлайн-обучение в школах из-за пандемии коронавируса. Поэтому, в 2021 году украинские учителя начали эффективно использовать цифровые методы обучения.

Однако глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал, что родители и учителя считают, что обучение в классе качественнее дистанционного.

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По его словам, если сравнивать дистанционное и очное обучение, то качество образования лучше там, где дети имеют возможность в классе социализироваться и дискутировать.

Гурак отмечает, что университеты были более подготовленными к внедрению дистанционной формы обучения. Поэтому обучение в условиях карантина было вызовом для системы образования.

Как изменилось образование за год карантина

"Было очень много недоразумений по внедрению смешанного или онлайн-обучения. Мы видели, как общались учителя с учениками, как организовывали онлайн-обучение, какие были методики, как давались домашние задания и тому подобное. Это был уровень, который нельзя назвать совершенным", – пояснил Гурак.

По его словам, на начало 2021 года ситуация изменилась. Да, сейчас учителя и школы начали более эффективно использовать цифровые методы обучения.

Это не только пользование компьютерной техникой, но и внедрение различных онлайн-платформ. Речь идет не только о Zoom или Google Teams, а и об онлайн-платформах на сайтах школ. На них можно ознакомиться с задачами, расписанием занятий и т.д.,

– пояснил Гурак.

Эксперт считает, что школы по сравнению с 2020 годом существенно продвинулись в реализации смешанной формы обучения: "Прогресс очевиден".

Руслан Гурак также напомнил, что в начале пандемии были введены уроки по телевидению.

"Они были реактивным ответом на то, как помочь школе, детям и родителям учиться дома. Уроки выполнили определенную свою роль и отошли в прошлое, зато пришла Всеукраинская школа онлайн", – сказал он.

И если сейчас зайти на ее сайт, то там можно найти ответы на многие вопросы. Также там размещены уроки, методики и все, что касается смешанного обучения.

Эксперт убежден, что на ВШО можно пройти курс школьной программы, поэтому от этого есть польза. Кроме того, Всеукраинская школа онлайн хорошо внедряется в сельской местности, где нет учителя по какому-то предмету.

Как повлияло дистанционное обучение на качество образования? По словам Гурак, то, что отмечают учителя, родители, то мнения разделились. Да, некоторые учителя считают, что качество образования снизилось, а некоторые – что не изменилось. Дети в большинстве своем говорят, что получают дистанционно тот же набор знаний, который получали и до пандемии.

Однако, результаты опроса по организации образовательного процесса в условиях пандемии свидетельствуют, что большинство директоров склоняются к сочетанию очного и дистанционного обучения. Ученики и родители это поддерживают меньше.

Важно! С 24 февраля в Украине ввели адаптивный карантин. Если в регионе устанавливается красная зона, то там запрещено посещать школы всем ученикам, кроме 1 – 4 классов.

В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников, или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).