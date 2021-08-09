Правительство изменило условия сдачи экзамена на уровень украинского языка для чиновников

Национальная комиссия по стандартам государственного языка по поручению правительства обновила условия экзамена на уровень владения государственным языком для госслужащих. В частности меняется время, отведенное для сдачи экзамена.

Председатель комиссии Орыся Демская рассказала, что по инициативе МОН Кабинет министров поручил упростить процедуру экзамена на определение уровня владения государственным языком для чиновников.

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Что изменится

Время экзамена

Меняется время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком – теперь оно составит 30 минут (раньше давали 2 часа).

В то же время языковой экзамен для лиц, желающих приобрести гражданство Украины, остается неизменным – его продолжительность ориентировочно 2 часа.

Тесты и устный ответ

Изменили и письменный блок экзамена и оптимизировали набор задач. Письменная часть будет состоять из тестов – их станет меньше, но они будут сложными.

А устная часть будет содержать 1 задачу – монолог.

"Сокращение продолжительности испытательной сессии и изменение структуры испытательной работы позволит существенно увеличить пропускную способность сети испытательных центров", – убеждены эксперты.

Кроме того, вскоре скорректируют стратегию открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. Ведь 3 августа во время регистрации в системе находилось более 2500 человек, что значительно замедлило ее работу.

Поэтому в дальнейшем добавление свободных мест в системе будет происходить постоянно через обновленные инструменты, предоставленные центрам экзаменации на местах. Регистрацию на экзамены будет возобновлено 10 августа после 18:00,

– пояснили в Комиссии.

Однако этапы сдачи экзамена остаются неизменными – претенденты должны зарегистрироваться в системе exam.mova.gov.ua и физически присутствовать в месте проведения экзамена.

Комиссия в течение 15 дней обнародует результаты экзаменов и внесет данные в реестр государственных сертификатов для обеспечения прозрачности экзамена.

Кто должен сдавать экзамен на уровень владения украинским

Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны:

президент Украины;

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

вице-премьер-министры Украины;

другие члены правительства;

первые заместители и заместители министров;

руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава ОП и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

председатель Службы внешней разведки Украины и его заместители;

Генпрокурор и его заместители;

руководители областных и окружных прокуратур;

руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, председатель и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;

депутаты Верховной Рады АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

служащие Нацбанка Украины;

лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

прокуроры;

судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;

адвокаты, нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком – образец работы смотрите по ссылке

Что будет с теми чиновниками, которые не сдадут экзамен? Такие лица смогут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.