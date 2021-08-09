Председатель комиссии Орыся Демская рассказала, что по инициативе МОН Кабинет министров поручил упростить процедуру экзамена на определение уровня владения государственным языком для чиновников.
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Что изменится
Время экзамена
Меняется время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком – теперь оно составит 30 минут (раньше давали 2 часа).
В то же время языковой экзамен для лиц, желающих приобрести гражданство Украины, остается неизменным – его продолжительность ориентировочно 2 часа.
Тесты и устный ответ
Изменили и письменный блок экзамена и оптимизировали набор задач. Письменная часть будет состоять из тестов – их станет меньше, но они будут сложными.
А устная часть будет содержать 1 задачу – монолог.
"Сокращение продолжительности испытательной сессии и изменение структуры испытательной работы позволит существенно увеличить пропускную способность сети испытательных центров", – убеждены эксперты.
Кроме того, вскоре скорректируют стратегию открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. Ведь 3 августа во время регистрации в системе находилось более 2500 человек, что значительно замедлило ее работу.
Поэтому в дальнейшем добавление свободных мест в системе будет происходить постоянно через обновленные инструменты, предоставленные центрам экзаменации на местах. Регистрацию на экзамены будет возобновлено 10 августа после 18:00,
– пояснили в Комиссии.
Однако этапы сдачи экзамена остаются неизменными – претенденты должны зарегистрироваться в системе exam.mova.gov.ua и физически присутствовать в месте проведения экзамена.
Комиссия в течение 15 дней обнародует результаты экзаменов и внесет данные в реестр государственных сертификатов для обеспечения прозрачности экзамена.
Кто должен сдавать экзамен на уровень владения украинским
Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны:
- президент Украины;
- премьер-министр Украины;
- первый вице-премьер-министр Украины;
- вице-премьер-министры Украины;
- другие члены правительства;
- первые заместители и заместители министров;
- руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;
- глава ОП и его заместители;
- секретарь СНБО и его заместители;
- глава СБУ и его заместители;
- председатель Службы внешней разведки Украины и его заместители;
- Генпрокурор и его заместители;
- руководители областных и окружных прокуратур;
- руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, председатель и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;
- депутаты Верховной Рады АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;
- государственные служащие;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- служащие Нацбанка Украины;
- лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;
- лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
- лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;
- прокуроры;
- судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;
- адвокаты, нотариусы;
- руководители учебных заведений всех форм собственности;
- педагогические, научно-педагогические и научные работники;
- медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;
- должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.
Что будет с теми чиновниками, которые не сдадут экзамен? Такие лица смогут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.