Изменения в законодательстве по профильному образованию: объяснение образовательного омбудсмена

Верховная Рада приняла законопроект № 4629-1 по совершенствованию профильного среднего образования. Так, сельские и поселковые советы получили право образовывать лицеи. Какие еще изменения приняли – читайте объяснения образовательного омбудсмена.

Изменения относительно производства профильного образования

Решение об образовании коммунальных начальных школ и гимназий, их реорганизации, ликвидации или перепрофилирования принимают городские, сельские и поселковые советы. В то же время районные советы таких решений больше не принимают.

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В настоящее время сельские и поселковые советы также могут образовывать лицеи, и это не ограничивает количество населения.

Также в лицее должно быть:

функционирование не менее двух классов (не менее одного – в горной местности) с наполняемостью не менее 25 учеников в каждом из них в течение каждого года обучения;

(не менее одного – в горной местности) с наполняемостью не менее 25 учеников в каждом из них в течение каждого года обучения; должна быть создана безопасная, инклюзивная и цифровая образовательная среда в соответствии с требованиями законодательства;

изучение учениками не менее трех профилей обучения с нагрузкой и с возможностью выбора детьми учебных предметов в определенных объемах;

с нагрузкой и с возможностью выбора детьми учебных предметов в определенных объемах; обеспечен подвоз учеников и учителей;

свободный и бесплатный Wi-Fi;

созданы безопасные условия питания и обеспечения учащихся питанием в порядке и в соответствии с нормами, определенными правительством.

общинам разрешили присоединить к лицею и начальную школу.

Также действующие нормы об образовании предусматривают минимальное количество параллельных классов – 2 или 3. В составе лицея будет возможность существования не только 5 – 12 классов, но и начальных 1 – 4 классов.

Другие важные изменения для защиты прав соискателей образования:

Определение безопасной образовательной среды

Организация образовательных услуг в учреждениях здравоохранения (правительство должно создать специально уполномоченное государственное учреждение, которое бы предоставляло обучение воспитанникам детсада и ученикам, находящимся на стационарном лечении или получающим реабилитационную помощь.

Доступность общего среднего образования. В частности, сельские и поселковые советы теперь должны нести ответственность за обеспечение доступности дошкольного и общего среднего образования.

К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учеников. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

Таким образом школы поделятся на:

начальные (1-4 классы);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи (10 – 12 классы).

А экс-заместитель министра образования Егор Стадный назвал преимущества профильного образования – читайте об этом в статье.