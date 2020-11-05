В 2021 году в Украине будет несколько изменений относительно проведения внешнего независимого оценивания. Даты проведения ВНО – с 21 мая по 10 июня 2021. Как изменится ВНО в следующем году – читайте в материале.

Редакция Освита 24 подготовила для вас все изменения и детали о том, как будет проходить внешнее независимое оценивание в 2021 году.

Важно Что делать, если вы не сдали ВНО и можно ли тогда вступить на контракт: объяснения и советы

По каким предметам можно сдавать ВНО

В 2021 году выпускники школ смогут сдавать ВНО по 5 предметам. Тестирование будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Даты основной сессии ВНО в 2021 году:

21 мая – тестированием по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

5 июня – по географии;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии.

Когда будет проходить пробное ВНО в 2021 году? Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится в течение 5 – 19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Так, из-за коронавируса участник сможет выбрать лишь один предмет для прохождения пробного ВНО в очном режиме. Тестирование по всем учебным предметам состоится 10 апреля 2021 года. Также зарегистрированный участник сможет дополнительно скачать тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, и пройти еще одно тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Зато для поступления в учреждение высшего образования для получения степени бакалавра абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (двум в случае проведения творческого конкурса).

Два ВНО по языку и литературе

МОН обнародовало приказ о решение о подготовке отдельного теста по украинскому языку, а также теста по украинскому языку и литературе. Так, часть поступающих сможет выбрать для поступления новый тест ВНО только по украинскому языку.

Зато поступающие, которые планируют учиться на гуманитарных специальностях, должны сдавать тест по украинскому языку и литературе. Больше о том, кому из поступающих надо сдавать ВНО по литературе – читайте по ссылке.



ВНО в 2021 году / Фото из открытых источников

ВНО и ГИА для школьников

Государственная итоговая аттестация в 2021 году будет проводиться в форме ВНО. Школьники должны сдавать ГИА по следующим предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – по выбору ученика);

один из учебных предметов из списка: история Украины или иностранный язык , биология, география, физика, химия (по выбору ученика).

Но баллы будут считаться по-разному. Так, на ГИА результаты переводят в оценку от 1 до 12 баллов, а на ВНО в 100-200 баллов.

Также известно, что выпускники, которые будут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе, получат аж три оценки: по ГИА, по ВНО по украинскому языку и ВНО по украинскому языку и литературе. А если выпускник сдаст только ВНО по украинскому языку, то получит оценку по ГИА и ВНО по языку.

К теме Вступление-2021: когда начнутся вступительные экзамены и завершится прием заявлений – основные даты

Каким будет ВНО по разным предметам

По украинскому языку и литературе

Сертификационная работа по украинскому языку содержит 40 заданий по украинскому языку (39 заданий с выбором ответа или на установление соответствия и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа). Продлится тестирование 150 минут.

Зато сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет из 77 заданий (24 задания по литературе и 39 – по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия, а также 4 задания по украинскому языку с предоставлением письменного ответа). Продлится тестирование 210 минут.

ВНО по биологии

Сертификационная работа по биологии имеет 50 заданий разных форм: (38 заданий с выбором одного правильного ответа, 8 заданий на установление соответствия, и 4 задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов).

Результаты ВНО по биологии будут объявлены до 25 июня. На выполнение задания участник этого ВНО получит 150 минут.

ВНО по физике

Сертификационная работа по физике имеет 38 заданий разных форм: (20 заданий с выбором одного правильного ответа, 4 задания на установление соответствия или "логические пары", 14 заданий открытой формы с коротким ответом).

Результаты ВНО по физике будут объявлены до 22 июня. На выполнение задания участник этого ВНО получит 180 минут.

Также в следующем году можно будет поступать на любые специальности в ЗВО по сертификатам внешнего независимого оценивания 2018, 2019, 2020 и 2021 годов в любых комбинациях.

Подготовка к ВНО:

ВНО по украинской литературе в 2021 году: какие произведения надо прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.

Добавим, что в МОН рассказали о том, что с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в ВНО, будут награждать премиями. Однако это будет единовременная денежная выплата.