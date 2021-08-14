Интересно, что за это время сменились 12 министров образования и теперь МОН возглавляет Сергей Шкарлет. Ранее он работал ректором Черниговского национального технологического университета. Что известно о Сергее Шкарлете – читайте по ссылке.

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Какие изменения и события произошли в образовании за 30 лет независимости

Первый украинский закон "Об образовании"

После независимости приняли первый закон "Об образовании", который стал основой для реформ последующих лет. В первый год независимости в Украине действовали более 20 тысяч школ. Хотя сейчас их около 15 тысяч.

Первые учебники и частные школы

Тогдашний министр образования Петр Таланчук лично контролировал содержание всех новых учебников. В его кабинет напрямую приносили все новые экземпляры, где их редактировали и печатали заново.

Тогда же появились и первые частные школы. Самым старым считается лицей "Гранд", который заработал еще в советское время (в 1988 году). Уже в независимой Украине появилось еще одно частное заведение – Киевский лицей бизнеса. А сейчас в Украине работают более 150 частных школ.

Новая система оценивания

До 2000-х годов оценивание учебных достижений учеников проводилось по 5-балльной шкале. Но впоследствии они получили свободу использовать другие системы. После этого школьники начали получать 12-ки на уроках. Эта инновация резко сократила количество учеников, которых оставляли учиться на второй год с 40 тысяч до 5 тысяч детей.

Но с 1 сентября 2021 года учащихся 1 – 4 классов будут оценивать по-новому. В МОН предлагают использовать вербальную оценку вместо обычной балльной оценки достижений учащихся по предмету. Ожидается, что такая оценка будет формировать навыки, демонстрировать рост и совершенствование ребенка, а не просто констатировать, насколько ученик выполняет план изучения предмета.

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Болонская система образования

Украина в 2005 году присоединилась к Болонской системе образования. На сегодня в Украине уже заложены основы болонской системы. Например, введено независимое тестирование для школьников, упрощенная система уровней выпускников и введена единая система оценивания.

Также из-за этого появилось разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Первый – это общее высшее образование, которое длилось от трех лет. Вторая – высшее специализированное образование.

Реформа ВНО в школах

Еще в 1993 году попытались создать тестирование в школах, но оно оказалось неудачным. Поэтому со временем к этому вернулись снова. А уже на официальном уровне ВНО ввели только в 2006 году под руководством министра образования Ивана Вакарчука.

Внедрение ВНО сразу принесло хорошие результаты по повышению качества школьного и высшего образования в Украине, положительно сказалось на общем уровне образованности и помогло бороться с коррупцией.

А сейчас еще одним нововведением является то, что отныне по окончании каждого уровня образования будет происходить ГИА, которая будет проходить в виде внешнего независимого оценивания.

Реформирование высшего образования

Вузы получили право вводить свои образовательные и научные программы, начали открывать собственные счета, брать кредиты, распоряжаться имуществом. А главное – учебные заведения начали свободно распоряжаться своими доходами.

В 2014 году отменили степень специалиста. И теперь в Украине пять образовательно-квалификационных уровней:

младший бакалавр,

бакалавр,

магистр,

доктор философии,

доктор наук.

К слову, в рейтинг лучших университетов мира на 2022 год QS World University Rankings попали восемь украинских вузов. Это пока последние данные относительно рейтинга учебных заведений. Всего в списке 1300 университетов.



Украинские университеты, которые попали в рейтинг лучших вузов мира / Инфографика 24 канала

Закон об инклюзивном образовании

Учебные заведения в 2019 году получили право на образование детей с особыми потребностями. Это дает им возможность учиться во всех учебных заведениях.

А в этом году правительство приняло постановление, которое вносит изменения в организацию инклюзивного обучения. В частности, учителя, работающие в инклюзивных ресурсных центрах, будут работать по 36 часов в неделю и получать надбавки.

Переход на 12-летнее обучение и НУШ

В 2016 году среднее образование поделили на три уровня: начальное образование (1 – 4 классы), базовое среднее образование (5 – 9 классы) и профильное среднее образование (9 – 12 классы). Тогда же школы перешли на новый Государственный стандарт начального образования под руководством тогдашнего министра образования Лилии Гриневич.

Реформа НУШ предусматривает создание школы, где дети будут обучаться через деятельность, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.



Ключевые компетентности, которыми должны обладать учащиеся НУШ / Фото "Новая украинская школа"

Речь идет о переформатировании школ – они будут разделены на три группы:

начальная (1 – 4 классы),

базовая средняя, ​​которая будет называться гимназией (5 – 9 классы),

профильная школа, которая будет иметь статус лицея (10 – 12 классы).

Что известно о НУШ в Украине "Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.



Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

Карантин и дистанционное обучение

Еще одно важное событие за последние годы – дистанционное обучение. Так, 12 марта 2020 года все школы Украины закрыли на карантин. Поэтому учителя начали углубляться в тонкости онлайн-образования, испытывали образовательные платформы и проводили уроки в ZOOM.

А в апреле стартовал первый и самый масштабный национальный проект по дистанционному обучению – "Всеукраинская школа онлайн". Более 100 учителей приняли участие в съемки телеуроков, которые транслировались на телевидении.

Закон для детей с оккупированных территорий

Недавно приняли закон, что дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.

Они подают документы через образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Так, из них абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом или полном среднем образовании.

Новое правописание и закон о государственном языке

Новое украинское правописание начало действовать 3 июня 2019 года. По словам разработчиков, это сделали ради того, чтобы украинцы пользовались правописанием, созданным на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, что получают распространение.

Что он изменит? Подавляющее количество изменений касается слов иностранного происхождения – меняется вариативность их воспроизведения на украинском. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.



Новое правописание: что изменилось / Инфографика 24 канала

Интересно! Новое постановление о правописании хотели отменить в Окружном административном суде якобы из-за того, что Кабмин превысил свои полномочия. Однако Апелляционный суд вернул новое украинское правописание. Детали – читайте здесь.

Добавим, что школы, где еще преподают предметы на русском или другом языке, с сентября 2020 года должны были начать обучение детей только на украинском языке. А язык нацменьшинств удут преподавать на соответствующих уроках.

Кроме того, согласно новому закону о государственном языке, госслужащие должны сдать экзамен по владение украинским языком перед началом работы. После этого они получат сертификат с соответствующим уровнем.

Новое школьное питание

В 2019 году по инициативе Елены Зеленской и шеф-повара Евгения Клопотенко было начато реформирование системы школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

Эксперты во главе с Клопотенко уже разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Шеф-повар рассказал, что несколько подорожает новое школьное меню. По его словам, если раньше для приготовления еды по всем требованиям надо было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов – от 14 до 25 гривен.

Поднятие зарплат учителей

Учителям в Украине подняли зарплаты на 20% в январе этого года. Второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%. То есть за 2021 год учителям повысили зарплату почти на 30%.

Добавим, что, по словам Шкарлета, на 2022 год ожидается также повышение в конце года – примерно на 10%.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

За последние 30 лет образование очень изменилось. И надеемся, что оно будет меняться к лучшему и в дальнейшем. 24 канал следит за всеми событиями в образовании и будет рассказывать обо всем своим читателям!