Изменения в школьном питании

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что первый этап реформирования школьного питания уже закончился. Новые требования к школьному меню учеников начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

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Теперь все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 граммов;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество фруктов и овощей;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

В то же время известный повар Евгений Клопотенко сказал, что старые нормы питания мешали изменениям. Из-за этого сначала он разрабатывал новые блюда для школ, "подстраиваясь под советские правила игры".

Наконец правительство приняло новые нормы. Разрешили специи. Это не о красном перце, а о куркуме и ароматных травах. Теперь их можно добавлять в еду. Для меня это очень важная история, за которую я "топил" в течение многих лет. Потому что дети не заслуживают серую и пресную еду,

– подчеркнул Клопотенко.

Дальнейшие планы Евгения Клопотенко. В дальнейшем его команда разработает 4-недельные меню для школ на основе новых норм. Это будут готовые комбинации блюд на каждый день, которые сможет использовать каждая школа.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли больше 0,12 грамма на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров больше 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

По его словам, системе нужно примерно 5 лет, чтобы стать сбалансированной и дойти до идеальной формы.



Изменения в школьном питании детей / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Перенос даты пробного ВНО

Из-за усиления карантина и прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО для учеников Киева, Черниговской и Николаевской областей перенесли. Его в этих местах проведут 24 апреля. В то же время все остальные ученики пройдут пробное ВНО в субботу, 10 апреля.

Результаты пробного ВНО разместят в личных кабинетах всех участников до 30 апреля, а видеокомментарии к задачам будут доступны 11 апреля.

Что говорят в МОН? Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что такое решение было вынужденным, и такая позиция УЦОКО является абсолютно логичной.

Прошу поступающих и их родителей с пониманием отнестись к переносу пробного тестирования и использовать это дополнительное время с максимальной пользой – для подготовки,

– добавил Шкарлет.

Обратите внимание! Основную сессию ВНО в этом году отменять не будут, даже если введут локдаун. Однако формат тестирования могут изменить.

В то же время образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал это решение и отметил, что подобное может произойти и с основной сессией ВНО. Потому что эпидемситуация, в которой проводилось ВНО в 2020 году, и эпидемситуация, которая есть на сегодня, – совершенно разные.

"Они очевидно спрятали голову в песок, не желая напрягать мозги для того, чтобы предсказать возможное развитие ситуации и предложить новые решения. Ведь информация о возможном ухудшении эпидемситуации появилась не вчера", – подчеркнул он.

Добавим, что в Киеве также предлагают уменьшить нагрузку на выпускников в мае. Так, хотят разрешить всем выпускникам 11 класса завершить изучение материала до конца апреля, чтобы у них было время для подготовки к ВНО.



Даты ВНО в 2021 / Инфографика 24 канала

Также Департамент образования и науки предлагает провести обучение в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения в вузе.

Дни перед ВНО предлагаем превратить в дни предметного погружения (когда-то это называлось консультациями перед экзаменом). Хотим в мае уменьшить для учеников количество предметов, учитывая индивидуальную потребность каждого из них,

– отметила Елена Фиданян.

Коронавирус и онлайн-обучение в школах

Сколько учеников и учителей во Львове болеют коронавирусом? Ситуация с COVID-19 во Львове остается сложной, и власть планирует продолжить дистанционное обучение в школах. Ведь только в течение марта коронавирус подтвердили у 383 учителей и 245 учеников.

В целом, в течение марта за сутки в среднем обнаруживали от 17 до 41 педагога с подтвержденным положительным ПЦР-тестом, К сожалению за месяц умерли 13 педагогов Львова.

К теме Учеников 1 – 4 классов надо переводить на дистанционку, так как школы – это катализатор пандемии

В Украине уже почти половина областей перешла в красную зону, а в некоторых городах даже ввели усиленный карантин. Поэтому, в большинстве регионов ученики 5 – 11 классов учатся дистанционно, а где-то и начальная школа.

Где ученики перешли на онлайн-обучение:

Ивано-Франковск

Харьков

Житомир

Чернигов

Винница

Закарпатье

Львов

Киев

Одесса

Николаев

Полтава

Важно! В красную зону отнесли: Киев и Киевскую область, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Одесскую, Черновицкую, Сумскую, Николаевскую, Черкасскую, Львовскую, Запорожскую, Черниговскую, Хмельницкую области.

Новости МОН и правительства

В бюджете на 2021 год выделят больше 1 миллиарда гривен на меры по борьбе с COVID-19 и его последствиями во время обучения в школах. В частности, эти деньги пойдут на ноутбуки учителям.

В МОН рассказали, что в июне 2021 года учреждения профессионального образования начнут принимать заявления от абитуриентов. Какие документы нужно подавать в приемную комиссию, можно ли после профтеха вступать в вуз и когда завершается прием заявлений – читайте в материале.

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Также Министерство развития общин и территорий работает над тем, чтобы в 2021 году областные государственные администрации решили проблему с отсутствием туалетов в помещениях школ.

Правительство утвердило план приоритетных действий на 2021 год, которые сфокусированы на развитие образования и науки. В частности, планируется обновить школы, внедрить новые подходы в инклюзивном образовании и принять законопроект об образовании для взрослых. Все задания МОН на 2021 год – читайте в материале.

Скандалы в сфере образования

Шкарлет выиграл суд против НАОКВО относительно плагиата

Сергей Шкарлет заявил, что ОАСК принял решение о незаконности действий Нацагентства обеспечения качества высшего образования относительно поиска плагиата в работах министра.

По моему иску принято решение о незаконности действий Комитета по этике относительно поиска плагиата в моих научных работах. Я в судебном порядке защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом,

– написал Шкарлет.

Но в НАОКВО на это ответили, что обжалуют решение в суде. "Во-первых, мы будем обращаться. А, во-вторых, это решение никто не видел. Как мы можем комментировать решение, которое никто не видел, – добавили они.

Учительница на уроке назвала крымских татар предателями

В оккупированном Крыму учительница литературы Елена Руденко начала разжигать межнациональную рознь. После рассказа ученицы об ее дедушке, педагог заявила, что крымских татар в 1944 году депортировали, потому что они предатели.

Крымских учеников заставляют перейти на русский язык обучения

В оккупированном Крыму учеников заставляют отказаться от обучения в школе на крымскотатарском языке. Вместо этого они предлагают детям получать образование на русском языке.

И у детей даже нет выбора. Ведь учителя сами выдают заполненный бланк заявления, где вместо родного крымскотатарского (и украинского) языка обучения уже вписан русский язык.

Скандал вокруг конкурса Яцика

30 марта обнародовали рейтинговую таблицу, в которую вошли все финалисты и победители конкурса имени Петра Яцика. Однако, впоследствии организаторы пересчитали количество баллов, и многие участники потеряли свои призовые места.

Это вызвало волну возмущений со стороны конкурсантов и их родителей. Что произошло и как отреагировали родители и организаторы конкурса – читайте по ссылке.

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В электронные версии учебников по истории вернули Крым на карту Украины

Недавно в учебниках по истории для учеников 9 и 10 классов заметили карту Украины без Крыма. Это возмутило украинцев, поэтому электронные версии книг отредактировали.

Обновленные варианты электронных учебников доступны на сайте Института модернизации содержания образования. Там на карту Украины вернули украинский полуостров.

Учителя получают зарплату ниже, чем средняя по экономике

Учителя и медики получают самые маленькие зарплаты в Украине. Так, если средняя зарплата в феврале 2021 года составляла больше 12 тысяч гривен, то средняя зарплата педагогов – 11 тысяч гривен.