Изменения в проведении ВНО-2022: правительство согласовало порядок привлечения учителей

4 ноября 2021 , 10:30
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Источник:

Министерство образования и науки

Правительство внесло изменения в порядок привлечения педагогов и других специалистов к проведению внешнего независимого оценивания. Кроме того, планируют увеличить количество пунктов для сдачи ВНО.

Также в штат пункта тестирования ВНО добавили медицинского работника. Такое решение принял Кабинет Министров 3 ноября 2021 года.

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Изменения в проведении ВНО

  • Отныне в одном пункте тестирования может быть не более 75% инструкторов, которые являются работниками одной школы (ранее было ограничение в 50%).
  • К работе в этом году привлекут дежурных медицинских работников (один человек в пункте сдачи ВНО).
  • Из-за карантина в УЦОКО планируют увеличить количество пунктов проведения ВНО. Для этого придется привлекать больше инструкторов.

Расширение сети пунктов ВНО позволит сократить время, которое учащиеся ранее были вынуждены проводить в общественном транспорте.

Например, для того чтобы сдать тест по физике, некоторые школьники из Херсонской области были вынуждены ехать в областной центр на маршрутке более трех часов,
 –  сказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Процедура привлечения педагогов к проведению ВНО

  1. По предложениям учреждений образования, образовательных заведений и организаций, в помещениях которых организуются пункты тестирования (для работы в этих пунктах).
  2. Путем отбора региональными центрами  –  для работы в пунктах обработки и проверки тестирований.
  3. По предложениям местных органов управления образованием, учреждений образования – для работы в пунктах проведения ВНО и пунктах проверки (если это потребуется).

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График ВНО-2022

Основная сессия ВНО в 2022 году состоится по такому графику:

  • физика – 23 мая;
  • химия – 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
  • математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
  • английский язык – 7 июня;
  • история Украины – 10 июня;
  • география – 14 июня;
  • биология – 17 июня.

К слову, каждый зарегистрированный участник ВНО сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов ВНО нет, но есть обязательная ГИА. Также абитуриенты должны определить, какие тесты им необходимы для поступления.

Автор: Марія Бондар