Изменения в проведении ВНО-2022: правительство согласовало порядок привлечения учителей
Источник:Министерство образования и науки
Правительство внесло изменения в порядок привлечения педагогов и других специалистов к проведению внешнего независимого оценивания. Кроме того, планируют увеличить количество пунктов для сдачи ВНО.
Также в штат пункта тестирования ВНО добавили медицинского работника. Такое решение принял Кабинет Министров 3 ноября 2021 года.
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Изменения в проведении ВНО
- Отныне в одном пункте тестирования может быть не более 75% инструкторов, которые являются работниками одной школы (ранее было ограничение в 50%).
- К работе в этом году привлекут дежурных медицинских работников (один человек в пункте сдачи ВНО).
- Из-за карантина в УЦОКО планируют увеличить количество пунктов проведения ВНО. Для этого придется привлекать больше инструкторов.
Расширение сети пунктов ВНО позволит сократить время, которое учащиеся ранее были вынуждены проводить в общественном транспорте.
Например, для того чтобы сдать тест по физике, некоторые школьники из Херсонской области были вынуждены ехать в областной центр на маршрутке более трех часов,
– сказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Процедура привлечения педагогов к проведению ВНО
- По предложениям учреждений образования, образовательных заведений и организаций, в помещениях которых организуются пункты тестирования (для работы в этих пунктах).
- Путем отбора региональными центрами – для работы в пунктах обработки и проверки тестирований.
- По предложениям местных органов управления образованием, учреждений образования – для работы в пунктах проведения ВНО и пунктах проверки (если это потребуется).
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График ВНО-2022
Основная сессия ВНО в 2022 году состоится по такому графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
К слову, каждый зарегистрированный участник ВНО сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов ВНО нет, но есть обязательная ГИА. Также абитуриенты должны определить, какие тесты им необходимы для поступления.