Также в штат пункта тестирования ВНО добавили медицинского работника. Такое решение принял Кабинет Министров 3 ноября 2021 года.

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Изменения в проведении ВНО

Отныне в одном пункте тестирования может быть не более 75% инструкторов, которые являются работниками одной школы (ранее было ограничение в 50%).

(ранее было ограничение в 50%). К работе в этом году привлекут дежурных медицинских работников (один человек в пункте сдачи ВНО).

(один человек в пункте сдачи ВНО). Из-за карантина в УЦОКО планируют увеличить количество пунктов проведения ВНО. Для этого придется привлекать больше инструкторов.

Расширение сети пунктов ВНО позволит сократить время, которое учащиеся ранее были вынуждены проводить в общественном транспорте.

Например, для того чтобы сдать тест по физике, некоторые школьники из Херсонской области были вынуждены ехать в областной центр на маршрутке более трех часов,

– сказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Процедура привлечения педагогов к проведению ВНО

По предложениям учреждений образования, образовательных заведений и организаций, в помещениях которых организуются пункты тестирования (для работы в этих пунктах). Путем отбора региональными центрами – для работы в пунктах обработки и проверки тестирований. По предложениям местных органов управления образованием, учреждений образования – для работы в пунктах проведения ВНО и пунктах проверки (если это потребуется).

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График ВНО-2022

Основная сессия ВНО в 2022 году состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

К слову, каждый зарегистрированный участник ВНО сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов ВНО нет, но есть обязательная ГИА. Также абитуриенты должны определить, какие тесты им необходимы для поступления.