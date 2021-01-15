С избранием нового американского президента, в системе образования США может произойти несколько изменений. В своих недавних выступлениях Джо Байден неоднократно упоминал необходимость борьбы с COVID-19 для открытия школ и увеличения финансирования образовательных учреждений.

В первые минуты своего выступления после объявления победы на выборах, Джо Байден поздравил преподавателей, учителей, студентов и школьников. Приверженность Байдена к образованию наглядно отображается в программе, опубликованной на его сайте.

Интересно Учиться за границей: 10 лучших стран для студентов

Основные пункты программы, касающиеся учебного процесса страны, собрало издание Brookings.

#1 Остановить пандемию и открыть образовательные учреждения

Джо Байден неоднократно заявлял, что хочет вернуть школы и университеты к привычному учебному процессу. Его команда уже составляет стратегический план, учитывая мнения лучших мировых экспертов в области здравоохранения.

До открытия образовательных учреждений, новая администрация хочет укрепить партнерские отношения со штатными руководствами и округами, чтобы гарантировать безопасность в школах и уменьшить разрыв в качестве образования, особенно в расово или экономически маргинализированных общинах.

#2 Увеличить государственное финансирование образовательных учреждений

Не у всех школ страны есть достаточно денег для нормального функционирования. Это стало как никогда заметно именно во время пандемии, ведь многие учебные заведения не смогли перейти на дистанционное обучение учеников из-за финансовых проблем.

В планах команды Байдена – увеличить расходы Соединенных Штатов на образование внутри страны.

ИнтересноПравительство увеличило зарплаты работникам УЦОКО: известны суммы

#3 Бороться с регулярными проявлениями расизма

Победа Джо Байдена тесно связана с политическим и социальным протестным движением Black Lives Matter.

За время президентства Дональда Трампа, в разы увеличился процент отказов учреждениями в предоставлении денежных ссуд для получения высшего образования абитуриентам на основании расовых признаков.

В 2018 году было отменено регламент Барака Обамы, направленный на уменьшение расовой и другой дискриминации в образовательной системе, и команда Байдена хочет его восстановить.

#4 Развить сотрудничество высших учебных заведений между собой

Администрация хочет расширить образовательные перспективы, которые доступны только в отдельных штатах. Команда планирует ввести одинаковые программы и инициативы во всех учреждениях высшего образования.

Кроме этого, планируется создавать новые образовательные возможности для студентов всей страны, в том числе инновационные практики в сфере исследовательской деятельности университетов.

Интересно Всеукраинскую школу онлайн использовали почти 8 миллионов раз: пользователи не только с Украины

#5 Вернуться к нормальному взаимодействию с образовательными сообществами

Президент Трамп имел довольно неоднозначные и хаотические отношения с образовательными объединениями.

За время его правления на один только Департамент образования было осуществлено 455 судебных исков, 8 из которых были государственными.

Установив хорошие отношения правительства с образовательными организациями, Байден хочет направить нацию к образовательному прогрессу.

Отметим, что жена Джозефа Байдена и будущая Первая леди США Джилл является профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и активисткой в сфере образования с многолетним стажем работы. Джилл Байден планирует продолжать образовательную деятельность и в дальнейшем.