Победа Байдена: что измениться в образовательной системе США после инавгурации нового президента
С избранием нового американского президента, в системе образования США может произойти несколько изменений. В своих недавних выступлениях Джо Байден неоднократно упоминал необходимость борьбы с COVID-19 для открытия школ и увеличения финансирования образовательных учреждений.
В первые минуты своего выступления после объявления победы на выборах, Джо Байден поздравил преподавателей, учителей, студентов и школьников. Приверженность Байдена к образованию наглядно отображается в программе, опубликованной на его сайте.
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Основные пункты программы, касающиеся учебного процесса страны, собрало издание Brookings.
#1 Остановить пандемию и открыть образовательные учреждения
Джо Байден неоднократно заявлял, что хочет вернуть школы и университеты к привычному учебному процессу. Его команда уже составляет стратегический план, учитывая мнения лучших мировых экспертов в области здравоохранения.
До открытия образовательных учреждений, новая администрация хочет укрепить партнерские отношения со штатными руководствами и округами, чтобы гарантировать безопасность в школах и уменьшить разрыв в качестве образования, особенно в расово или экономически маргинализированных общинах.
#2 Увеличить государственное финансирование образовательных учреждений
Не у всех школ страны есть достаточно денег для нормального функционирования. Это стало как никогда заметно именно во время пандемии, ведь многие учебные заведения не смогли перейти на дистанционное обучение учеников из-за финансовых проблем.
В планах команды Байдена – увеличить расходы Соединенных Штатов на образование внутри страны.
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#3 Бороться с регулярными проявлениями расизма
Победа Джо Байдена тесно связана с политическим и социальным протестным движением Black Lives Matter.
За время президентства Дональда Трампа, в разы увеличился процент отказов учреждениями в предоставлении денежных ссуд для получения высшего образования абитуриентам на основании расовых признаков.
В 2018 году было отменено регламент Барака Обамы, направленный на уменьшение расовой и другой дискриминации в образовательной системе, и команда Байдена хочет его восстановить.
#4 Развить сотрудничество высших учебных заведений между собой
Администрация хочет расширить образовательные перспективы, которые доступны только в отдельных штатах. Команда планирует ввести одинаковые программы и инициативы во всех учреждениях высшего образования.
Кроме этого, планируется создавать новые образовательные возможности для студентов всей страны, в том числе инновационные практики в сфере исследовательской деятельности университетов.
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#5 Вернуться к нормальному взаимодействию с образовательными сообществами
Президент Трамп имел довольно неоднозначные и хаотические отношения с образовательными объединениями.
За время его правления на один только Департамент образования было осуществлено 455 судебных исков, 8 из которых были государственными.
Установив хорошие отношения правительства с образовательными организациями, Байден хочет направить нацию к образовательному прогрессу.
Отметим, что жена Джозефа Байдена и будущая Первая леди США Джилл является профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и активисткой в сфере образования с многолетним стажем работы. Джилл Байден планирует продолжать образовательную деятельность и в дальнейшем.
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