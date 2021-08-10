Закон, прежде всего, позволяет общинам право быть учредителями лицеев до 1 сентября 2027 года. Эксперты рассказали что меняет закон и каковы его недостатки.

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Какие изменения предусматривает закон

Лицей является отдельным юридическим лицом, однако разрешено образование на начальном и базовом уровнях.

На параллелях 10 – 12 классов должно быть не менее двух классов с не менее тремя профилями обучения.

с не менее тремя профилями обучения. Органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования лицеев.

В то же время правительство должно продолжить в 2021 – 2030 годах выделение субвенции из госбюджета местным бюджетам на обеспечение НУШ, в частности для внедрения трехлетнего профильного среднего образования.

Недостатки закона о создании лицеев

Народный депутат и эксперт Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа утверждает, что принятый закон свидетельствует не о реформе, а о "смене вывесок". Она лично его не поддержала во втором чтении.

Есть нормы, с которыми категорически не могу согласиться. Ко второму чтению закон предусматривал минимум 4 класса на параллели в лицее. Теперь минимальное количество уменьшили до 2 классов и трех профилей. Это мало для создания полноценного и эффективного профильного лицея,

– заявила депутат.

По ее словам, по первоначальному замыслу, каждый уровень школы (начальная, гимназия, лицей) должен был быть отдельно, но теперь закон позволяет общинам включать в лицей еще и начальные классы.

Наталья Пипа отмечает, что начальная школа в составе лицея противоречит замыслу реформы и мировой практике функционирования лицеев.

А директор Львовского ОИППО и заместитель министра образования и науки в 2015 – 2019 годах Павел Хобзей считает, что изменениями в закон отклонили модель профильной старшей школы, которую предлагают в концепции НУШ.

Он рассказал, что концепция НУШ предусматривала создание новой сети академических лицеев.

Академические лицеи, как правило, должны были быть отделены от основной школы и иметь не менее 4 классов на параллели (100 учеников). Это позволило бы действительно перейти на профильное обучение ученикам в старшей школе, создать новую культуру школы,

– говорит он.

По мнению Хобзея, наличие 4 классов на параллели в старшей школе – это ключевое требование к старшей профильной школе, чтобы можно было эффективно обеспечить ученикам право выбора профиля.

Кроме того, изменения в закон позволяют практически ничего не менять в сети школ ТГ.

По его словам, новая норма закона, что в старшей профильной школе должно быть не менее двух классов и три профиля, немного уменьшит количество школ, где есть 10 – 11 классы, но нового качества не принесет.

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Предлагаемая депутатами норма, что в лицейском классе должно быть не менее 25 учеников, тоже отклонена. По действующему закону, можно открыть класс с 5 учениками.

Бывший директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олег Фасоля добавляет, что профильная школа требует высшего уровня квалификации педагога, больших усилий от государства и местных органов власти.

Соответственно, это требует и высшей зарплаты педагога, работающего в старшей школе. Поэтому оставлять в старшей школе начальное, среднее и старшее звенья, и платить педагогам в школе разную зарплату – это будет дискриминация учителя,

– считает он.

К слову, до 2027 года школы в Украине, согласно реформе НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

Так, к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.