Уровни поддержки детей и ресурсная комната: новые изменения в инклюзивном обучении в садиках

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление касательно организации деятельности инклюзивных групп в садиках. В частности, ввели уровни поддержки детей, а также необходимо иметь ресурсную комнату в учреждении дошкольного образования.

Соответствующие изменения приняли на заседании правительства 28 июля. По данным МОН, предыдущий Порядок организации инклюзивного обучения нуждался в усовершенствовании.

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А новые изменения направлены на индивидуализацию обучения для дошкольников с особыми образовательными потребностями и помощь в поддержке каждого ребенка в соответствии с его потребностями.

Главные изменения относительно организации инклюзивного обучения

Введено понятие "уровни поддержки" – объем временной или постоянной поддержки в обучении детей, которые в этом нуждаются.

В частности, введено 5 уровней поддержки: от трудностей I степени проявления (незначительные или единичные) у детей до трудностей V, самой тяжелой степени проявления.



Уровни поддержки ребенка с ООП / Скриншот из постановления

Введено понятие "ресурсная комната". В дошкольном учреждении это часть комнаты (зона), предназначенная для развития детей с ООП, гармонизации их психоэмоционального состояния и психологической разгрузки.

В дошкольном учреждении это часть комнаты (зона), предназначенная для развития детей с ООП, гармонизации их психоэмоционального состояния и психологической разгрузки. Закреплена обязанность садика создать инклюзивную группу, если с заявлением обратились родители или другие законные представители ребенка с ООП;

Также изменено количество детей с ООП, которые могут быть в инклюзивной группе (в зависимости от уровня поддержки, в которой нуждается ребенок):

не больше 1 ребенка, который нуждается в 4 – 5 уровнях поддержки;

не больше 2 детей, нуждающихся в 3 уровне поддержки;

не больше 3 детей, нуждающихся в 2 уровне поддержки;

В то же время если в заключении о комплексной оценке не указан уровень поддержки, то ребенка надо направить в инклюзивную группу учитывая рекомендации команды психолого-педагогического сопровождения этого ребенка.

Кроме того, по решению команды психолого-педагогического сопровождения, индивидуальную программу развития можно составлять для ребенка и на летний период.

К слову, правительство планирует отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.