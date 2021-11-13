Как изменение формы обучения повлияет на будущее детей: чего следует ожидать

Школа определенно влияет на будущее детей. Впрочем, что будет, если учащиеся будут время от времени учиться дистанционно, как это изменит поведение детей, их ежедневные привычки и отношение к учебе – читайте в статье.

Пытаясь спрогнозировать будущее, эксперты сделали ряд предсказаний, которые помогут понять как дистанционка повлияет на будущее наших детей и каким именно будет это влияние.

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Как изменение формы обучения повлияет на будущее детей

На "ты" с технологиями

Современные дети уже хорошо разбираются в гаджетах и ​​соцсетях, но онлайн-работа – это все же немного сложнее. Ведь при приеме на работу требуется знание определенных электронных программ и платформ.

Если для старшего возраста попадание на должность, где часть работы и коммуникации происходит онлайн, станет стрессом, то ребенок, который прошел школу онлайн-обучения, будет чувствовать себя здесь как рыба в воде и будет иметь конкурентное преимущество.

Работать с любой точки мира

Количество рабочих, работающих из других городов, или вообще из разных уголков мира, постоянно растет. Ведь сейчас можно многое делать онлайн, хотя не все компании готовы полностью отказаться от офисов.

В этом ключе дистанционное обучение работает на тренд размывания границ, когда работники могут находить работу/получать образование не только в своем городе или стране, но и конкурировать на глобальном трудовом рынке.

Ориентация на комфорт

Зачем идти в школу в плохую погоду, тратить время на дорогу туда и обратно, когда есть компьютер и смартфон? По словам экспертов, онлайн технологии меняют наши привычки, приучают к комфорту и мгновенной доступности общения и услуг.



Дистанционное обучение / Фото ca-times

С одной стороны, это будет иметь положительное влияние, например – низкая толерантность к трате времени, желание получить лучший сервис, а с другой, негативное, в частности, отсутствие физической активности, раздражительность и нежелание лишний раз выходить из дома.

Нехватка социализации

Конечно, у дистанционного обучения есть свои минусы. Например, некоторые родители переживают, что дети становятся эдакими "комнатными растениями", не способными налаживать коммуникацию или разрешать конфликты.

Именно очное взаимодействие в школе помогает детям развивать такие навыки как установление границ, сотрудничество или сочувствие, которые играют важную роль в построении социальных отношений.

Самоконтроль

Во время онлайн-обучения ребенок способен отключить видеосвязь и играть на телефоне, или полениться и не сделать домашку. Сложность контроля – одна из существенных проблем дистанционного обучения, что может усугубить академические результаты некоторых учеников.

В то же время у ребенка, который не желает писать конспект или читать, просто нет мотивации учиться, он перестает работать, как только исчезает контроль. Итак, онлайн-обучение учит не навязывать выполнение заданий через контроль, а искать пути мотивации детей.

По словам экспертов, онлайн-обучение уже с детского возраста приучает детей к автономности, ответственности, взаимному доверию, а главное, укрепляет мнение, что учиться или работать нужно для себя, а не для учителя или родителей.

Рост популярности онлайн-сервисов

Следует признать, что образование уже никогда не станет таким, каким было до пандемии. Образовательные видеоматериалы, интерактивные задачи, онлайн-лекции и т.д. займут важное место в нашей жизни даже после окончания школы.

Уже сегодня часть родителей дополнительно записывает детей на разные онлайн-курсы, благодаря которым дети смогут расширить кругозор, подтянуть знания и даже подготовиться к ВНО.

Экономия времени и комфорт привлекают учащихся, не говоря уже о возможности самообразования для жителей отдаленных сел или детей с особыми образовательными потребностями.

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К слову, в настоящее время в Украине дистанционно работает более чем 7,3 тысяч школ. Больше всего их в Одесской области – 668 школ и на Волыни – 547 школ. В то же время на каникулах находится около тысячи школ.

Еще более чем 2,7 тысячи школ в регионах красной зоны достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме.