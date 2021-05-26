Избыточное количество контрольных – не лучшее для проверки знаний по дистанционке, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что чрезмерное количество контрольных работ и тестов – это не лучший путь во время дистанционного обучения оценить полученные знания учениками. Ведь это был довольно стрессовый для них период.

Шкарлет отметил, что в вопросе проверки знаний нужно выдерживать баланс, чтобы не перекладывать на школьников всю ответственность за изучение того или иного предмета.

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По его словам, существует немало форм контроля усвоенных учениками знаний на основе интерактивных подходов.

Ранее министр образования рассказал, что последние недели дети учились в дистанционном режиме, и при первых выходах на очное обучение они столкнулись с навалом контрольных работ.

Дети ведь тоже находятся в стрессовом состоянии от этой пандемии и отсутствия социализации. Им тоже нужно время. Нельзя заваливать их избыточным количеством стрессовой нагрузки,

– считает Шкарлет.

К слову, министр не исключает, что следующей осенью школы снова частично вернутся к дистанционному обучению. Однако позиция министерства такова – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов должны научиться в очном режиме.

Кроме того, в МОН заявили, что украинские школы на карантин должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года. Из-за этого некоторые школы при необходимости могут продолжить обучение для детей летом.