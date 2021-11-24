Избиение ученика на Волыни: учительница рассказала, почему подняла руку на девятиклассника

Учительница Цминовского лицея, которая ударила девятиклассника, извинилась перед учеником и его одноклассниками. Женщина прокомментировала инцидент и рассказала, почему подняла руку на ребенка.

Что случилось в лицее? В соцсети обнародовали видео, на котором видно, как учительница физики в селе Цмины Камень-Каширского района ругает ученика, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу.

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Учительница прокомментировала ситуацию

Учительница физики Валентина Мельник, которая ударила ученика, работает в школе 32 года. Инцидент произошел еще 18 ноября после четвертого урока на перемене. Женщина признается, что эмоционально отреагировала на поведение ученика.

Ученики спровоцировали меня к тому, что я не сдержалась и перешла черту. Я завела ученика к себе. Он ко мне выкрикивал: "Выходи, давай выходи". И я не выдержала этого всего. Я терпела и потом не сдержалась, скубнула его за ухо и с такими словами к нему: "Что ты хотел этим доказать своими действиями",

– рассказала она.

Учительница утверждает, что подняла руку на ученика впервые за 32 года преподавания. "Я была в таком состоянии, что не могу сказать, сильно ли я его ударила. Я признаю, что переступила черту и не оправдываю себя", – говорит Валентина Мельник.

После того, как видеозапись попала в соцсети, учительница извинилась перед учениками за свои действия. По ее словам, родители ученика не написали заявления в полицию. "Я признала свою вину, что не сдержалась", – добавила учительница физики.

Что говорит директор школы

Директор Цминовского лицея Людмила Лавренюк о происшествии узнала из видео в интернете. "До того мы ничего не знали. К нам не обращались ни ученики, ни родители", – говорит она.

Руководитель учебного заведения рассказала, что ученик, которого ударила учительница, учится в 9 классе. За медицинской помощью он не обращался. По ее словам, 23 ноября парня на уроках не было, поскольку 22 ноября допоздна разбирались с ситуацией.

Отец пришел и говорит: "Зная своего ребенка, я не могу предъявлять претензии к учителю". Заявление в полицию родители отказались писать. Они сказали, что извиняют учителя,

– говорит Людмила Лавренюк.

Девятиклассник, которого ударила учительница, проживает в соседнем селе. Комментировать ситуацию ни он, ни семья не захотели.

Полиция открыла дело

Сейчас это дело расследует полиция. В частности, уже допросили учительницу и ученика, родителей, которые отказались от написания заявления. "Однако на видео четко видно, что учительница этот удар наносит", – отметила пресс-секретарь.

Поэтому правоохранители по факту умышленного нанесения удара открыли уголовное производство. Теперь учительнице грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

В настоящее время, по словам директора лицея Людмилы Лавренюк, учительница от работы не отстранена.

Смотрите видео, как учительница ударила ученика:

К слову, об этом скандале узнала омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, такое поведение педагога противоречит требованиям законодательства. Она направила запросы к основателю учреждения образования и местному органу полиции.