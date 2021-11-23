О нарушении права ученика в школе рассказала Людмила Денисова. На опубликованном в интернете видео видно, как учительница в селе Цмины Камень-Каширского района ругает ученика, а затем хватает его за ухо и бьет по лицу.

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Денисова направила запросы к основателю учреждения образования и местного органа полиции. Она подчеркнула, что такое поведение педагога противоречит требованиям законодательства.

По ее словам, педагогические работники должны:

придерживаться педагогической этики;

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса;

защищать соискателей образования во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку.

Реагируя на подобные случаи, я неоднократно настаивала на соблюдении положений Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей, что ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство,

– написала Денисова.

Статья №19 указанной Конвенции обязывает государство принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического и психологического насилия.

Что известно о буллинге в школе

Возмутительный инцидент произошел в селе Цмины, Камень-Каширского района на Волыни. На видео видно, как учительница таскает ученика за ухо и бьет по лицу. Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка.

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К слову, в Днепре в школе №29 издеваются над учеником 6 класса. Его мама говорит, что якобы ни учителя, ни директор школы не обращают внимания на то, что ее сына обижают и бьют в школе. Детали и видео – смотрите в статье.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

При осуществлении мониторинга за соблюдением конституционных прав и свобод человека была выявлена информация о нарушении права ученика одной из школ Волынской области на достойное отношение и права на защиту от насилия.

На опубликованном в сети интернет видео видно, как учитель школы в селе Цмины Камень-Каширского района ругает ученика, а затем хватает его за ухо и бьет по лицу.

С целью принятия мер реагирования, направленных на защиту ребенка от насилия, а также для недопущения нарушений прав детей на достойное отношение и предотвращения других подобных случаев, мной направлены запросы к основателю учреждения образования и местного органа Национальной полиции Украины.

В обращениях подчеркиваю, что такое поведение педагогического работника противоречит требованиям законодательства, в частности, закрепленных частью второй статьи 54 Закона Украины "Об образовании". Положениями указанной статьи среди прочего установлено, что педагогические работники должны придерживаться педагогической этики; уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса; защищать соискателей образования во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку.

Реагируя на подобные случаи, я неоднократно настаивала на соблюдении положений Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей, что ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство.

Статьей 19 указанной Конвенции государство обязано принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического и психологического насилия.