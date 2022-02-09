Стало известно, что суд продлил срок задержания подозреваемой еще на месяц – до 7 марта 2022 года.

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Добавим, что девушка подала апелляцию, ее рассмотрят 9 февраля в формате видеоконференции.

Добавим, что она подозревается в избиении трех школьниц-подростков на школьной площадке в Запорожье. Также ей и еще двум девушкам инкриминируют вымогательство денег у потерпевших.

Избиение школьниц в Запорожье: коротко

На спортивной площадке одной из школ четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет избили трех девушек-подростков. Видео с избиением увидели полицейские в одном из запорожских телеграм-каналов. Девушки требовали у пострадавших перевести деньги на банковскую карточку.

Одну из пострадавших девушек прооперировали. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки был сломан нос. Впоследствии должны были сделать еще одну операцию.

Трем из четырех школьниц, которые устроили драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.

Детали избиения школьниц в Запорожье / Видео из телеграма "Это Запорожье"



К слову, недавно на территории одной из луцких школ жестоко подрались два ученика. Причину драки пока не установили, однако правоохранители расследуют дело. Жуткое видео с драки – читайте по ссылке.