Напомним, что 22 ноября в Запорожье избили троих школьниц (14, 13 и 16 лет). По версии следствия, издевательства с побоями и вымогательством 5 000 гривен длились около часа.

К теме Избиение школьниц в Запорожье: подозреваемой продлили срок задержания

Девушек, которые избили школьниц, будут судить

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых девушек, которые участвовали в избиении.

В настоящее время четверо из обвиняемых находятся под домашним арестом. Самая активная девушка находится под стражей до 7 марта.

Девушек будут судить по ряду статей:

хулиганство,

вымогание денег и похищение имущества,

грабежи,

разбои.

К слову, ранее девушка, которая нанесла больше всего ударов школьницам, заявила, что не хотела бы находиться в СИЗО и подала апелляционную жалобу в суд. Ее жалобу не поддержали и оставили за решеткой.

Избиение школьниц в Запорожье: коротко

На спортивной площадке одной из школ пять девушек в возрасте от 15 до 16 лет избили троих девушек-подростков. Видео с избиением увидели полицейские в одном из запорожских телеграм-каналов. Девушки требовали у пострадавших перевести деньги на банковскую карту.

Одну из пострадавших девушек прооперировали. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки был сломан нос. Впоследствии должны были сделать еще одну операцию.

Троим из пятерых школьниц, которые устроили драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.

Школьниц избили другие девушки / Видео из телеграма "Это Запорожье"