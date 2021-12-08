Проверят на соблюдение языкового законодательства все структурные подразделения вуза. Таким образом, надеются улучшить языковую ситуацию.

К теме В некоторых школах на перерывах учителя общаются на русском языке с учениками и коллегами, – Креминь

Студенты пожаловались на негосударственный язык

Благодаря жалобам студентов в университете подтвердили один случай, когда преподаватель проводил занятия не на украинском языке. Сотруднику Учебно-научного института международных отношений вынесли выговор.

Справка. Новые нормы использования украинского языка ввели 16 июля 2021 года в сфере культуры, развлечений и книгоиздания. Тарас Креминь также неоднократно критиковал нардепов за незнание государственного, а те предлагают упростить процедуру увольнения Уполномоченного.

Кроме того, в Учебно-научном институте журналистики обнаружили русскоязычные видео, которые использовали для усвоения материала во время пар. Объяснили это необходимостью показать разницу в позиционировании товаров или услуг в разных странах.

Нужно знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию воздействия на общество.

– аргументировали представители КНУ.

В администрации университета Шевченко заверили, что в случае нарушения языкового закона преподавателей и ученых будут привлекать к ответственности.

В Харькове произошел языковой скандал: смотрите видео

Языковые скандалы в образовательной сфере: что известно

КНУ – не единственный вуз, где отдельные преподаватели не соблюдают закон о государственном языке. В январе 2021 года соцсети всколыхнуло скандальное заявление экс-профессора Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко, которая назвала Украину тоталитарным государством.

Языковой скандал разразился и на Закарпатье, где ребенка не захотели брать в детсад, потому что он не знал венгерского языка.

В то же время в Верховной Раде рекомендовали принять законопроект, который позволял бы иностранцам обучение в вузах на любом языке, в том числе и на русском.

Нормы языкового закона / Инфографика 24 канала