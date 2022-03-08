Министерство образования, объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ, предложило отменить в 2022 году ГИА, ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.

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Министр образования Сергей Шкарлетт подчеркнул, что такое решение является непростым, но необходимым.

Наша главная задача – снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить,

– заявил Шкарлетт.

По его словам, отмена ВНО сейчас необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала и стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное время.

Добавим, что из-за военных действий сейчас нет возможности провести пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться 19 и 26 марта.

Кроме того, за 11 дней с начала российско-украинской войны захватчики разрушили или повредили больше 210 школ Украины.

Утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города, уже вторую неделю идет война. Наши Вооруженные силы мужественно отражают атаки врага. Местное население им помогает. Об основных событиях борьбы с врагом – читайте в хронологии.

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Текст публикации Сергея Шкарлета:

Объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательным и родительским сообществами выходим с предложением об однократном изменении алгоритмов государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в заведения высшего образования Украины в 2022 году.

Учитывая правовой режим военного положения, вызванного военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году исключительно!

Такое решение непростое, но необходимое! Так как наша главная задача снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить.

Отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.