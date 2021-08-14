Из-за вакцинации могут возникнуть конфликты между учителями и родителями, – эксперт

При усиленном каратине змогут очно работать только те школы, где будет вакцинировано более 80% учителей. Учителей не заставляют вакцинироваться против COVID-19, однако эксперты утверждают, что на них могут давить родители учеников.

Эксперт по вопросам школьного образования и соучредитель общественной организации "Родительский контроль" Оксана Макаренко считает, что медленная вакцинация педагогов может вызвать конфликтные ситуации между учителями и родителями.

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По ее словам, учителя и родители, как и ученики, уже устали от дистанционного обучения, поэтому напряженно ожидают начала учебного года.

Родители хотят вернуть детей в школу и спокойно пойти на работу, но сейчас такая ситуация, что правительство дало распоряжение, что только те школы, где более 80% учителей имеют прививки, могут открываться в офлайн формате в оранжевой и красной зонах, а все остальные, у кого меньше вакцинированных педагогов, должны перейти на дистанционное обучение,

– отметила Макаренко.

Эксперт добавляет, что ситуация до сих пор неопределенная и, по ее мнению, это может вызвать конфликты между педагогами и родителями, поскольку часть учителей еще не вакцинирована.

Она отметила, что неделю назад речь шла об 30% вакцинированных учителей.

"Никто не может заставить учителей прививаться, а виновными сейчас будут непривитые учителя, что может приводить к буллингу и акциям протеста", – говорит Оксана Макаренко.

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Экперт по вопросам школьного образования считает, что школы не должны забывать и о мерах безопасности, которые были до вакцинации. Она уверяет, что за это время можно было разработать хорошие методики для учителей по дистанционному обучению, позаботиться о том, чтобы провести интернет там, где его нет, закупить гаджеты для учителей, компьютеры и тому подобное.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без смешанных или дистанционных уроков.

Кроме того, учителям пообещали до 1 сентября закупить ноутбуки. Однако теперь выяснилось, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение техники только к концу года. Детали – читайте в статье.