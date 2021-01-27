Из-за ухудшения погоды могут ввести онлайн-обучение: срочное письмо МОН в школы и садики
Минобразования рекомендует учреждениям образования Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей из-за ухудшения погоды быть готовыми к онлайн-обучению.
Источник: Министерство образования и науки
Они направили срочные письма через внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.
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В МОН рекомендуют руководителям школ и садиков быть готовыми к принятию решения о переходе обучения в дистанционной форме, чтобы ученики не посещали учебные заведения из-за непогоды.
Также в письме отмечается необходимость перевести в режим повышенной готовности детей дошкольного возраста, учащихся и студентов Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Кроме того, всем областным департаментам образования и науки, вузам, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.
Что известно об ухудшении погоды
В ближайшие дни в Одессе и соседних областях в течение суток ожидается снегопад, сильная метель, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду и налипание мокрого снега. В связи с этим в Одессе установлен красный уровень опасности.
Прогноз погоды на 28 января / данные Укргидрометцентра
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