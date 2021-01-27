Минобразования рекомендует учреждениям образования Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей из-за ухудшения погоды быть готовыми к онлайн-обучению.

Источник: Министерство образования и науки

Они направили срочные письма через внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

Интересно В Минздраве рассказали, как ученикам не заразиться гриппом и COVID-19: советы

В МОН рекомендуют руководителям школ и садиков быть готовыми к принятию решения о переходе обучения в дистанционной форме, чтобы ученики не посещали учебные заведения из-за непогоды.

Также в письме отмечается необходимость перевести в режим повышенной готовности детей дошкольного возраста, учащихся и студентов Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Кроме того, всем областным департаментам образования и науки, вузам, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Что известно об ухудшении погоды

В ближайшие дни в Одессе и соседних областях в течение суток ожидается снегопад, сильная метель, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду и налипание мокрого снега. В связи с этим в Одессе установлен красный уровень опасности.

Прогноз погоды на 28 января / данные Укргидрометцентра