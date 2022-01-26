Запрос нацгвардейцы получили от главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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Такое решение приняли из-за частых случаев фейковых сообщений о минировании учебных заведений. Поэтому, теперь нацгвардейцы будут патрулировать днем и вечером вблизи школ для предотвращения возможных угроз и безопасности детей.

Усиленно патрулировать улицы и прилегающие территории школ нацгвардейцы начали со вторника, 25 января. К патрулированию привлекли бойцов из военной части 3033. Такие меры ввели в четырех городах области:

Запорожье

Мелитополе

Бердянске

Энергодаре.

Просим всех граждан, которые обнаружили или заметили подозрительные предметы или подозрительных лиц, незамедлительно сообщать в ближайший наряд правоохранителей, или звонить на линию "102", – призвали в бригаде.

Что грозит псевдоминерам

Согласно статье № 259 Уголовного кодекса, фиктивное сообщение о заминировании:

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Добавим, что в январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступали с временно оккупированных территорий или России. Такой всплеск фейковых заминирований связывают с обострением отношений между Украиной и Россией.

Текст публикации 23-й бригады "Хортица" Нацгвардии:

Для предотвращения возможных угроз и безопасности граждан, в частности детей, гвардейцы запорожского гарнизона будут патрулировать вблизи школ. Такое решение было принято из-за того, что в Запорожской области участились случаи псевдоминирований учебных заведений.

Согласно запросу ГУНП в Запорожской области, с 25 января на улицах и вблизи школ к усиленным патрулированиям будут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Службу по охране общественного порядка, которая организована в две смены – дневная и вечерняя, будут обеспечивать гвардейцы воинской части 3033 в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске.

Патрулирования военнослужащие будут осуществлять на маршрутах и в районах, максимально приближенных к учебным заведениям. Просим всех граждан, которые обнаружили или заметили подозрительные предметы или подозрительных лиц, сообщать правоохранителям или звонить на линию "102".