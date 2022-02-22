Как стало известно 24 каналу, в Украине масштабируется кампания #ShareWeCare о сохранении и улучшении психического здоровья среди подростков.

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Уже сейчас молодежь может получить бесплатные онлайн-консультации по ментальному здоровью во время обострения военного конфликта.

Наиболее распространенными темами, волнующими подростков сегодня являются:

тревога из-за возможного военного конфликта,

личные отношения,

сэксуальное здоровье,

селф-харм (намеренное нанесение вреда самому себе),

депрессия,

изоляция и т.д.

Жаловаться на тревогу, плохое настроение, грусть в нашем обществе не очень принято. И особенно когда ты – подросток. "Ну какие у тебя могут быть серьезные тревоги?" – говорит традиционное общество. Но это – обесценивание проблемы,

– отметила первая леди Елена Зеленская.

По словам экспертов, подростки редко обсуждают свои проблемы с родителями или учителями в школах. Ведущий мировой опыт демонстрирует, что поддержка "равный-равному" часто является решающей. "Особенно в то время, когда безопасность нашей страны ставится под угрозу", – говорит председатель правления Teenergize Яна Панфилова.

ЮНИСЕФ вместе с Teenergizer внедрили проект по расширению и усовершенствованию онлайн-консультаций для подростков, по методу "равный-равному", то есть разговоры происходят, как и с профессиональными психологами, так и между сверстниками.

За это время 130 подростков-консультантов "равный-равному" прошли обучение и предоставили более 12 000 онлайн консультаций для подростков.

Действующий процесс был обсужден на открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье", организованном при содействии молодежного движения Teenergizer и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В мероприятии приняли участие:

первая леди Украины Елена Зеленская,

министр социальной политики Марина Лазебная,

заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак,

представители ВОЗ, ООН, МОН,

а также психологи и другие лидеры мнений.

Также Министерство здравоохранения (МОЗ) анонсировало возобновление деятельности молодежной группы, которая будет работать над ключевыми решениями в молодежной политике на государственном уровне.

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Как сообщили на сайте Офиса Президента, подростки чаще всего ищут психологическую помощь в Интернете. Поэтому психологическая онлайн поддержка является основным каналом, к которому обращаются молодые люди.

Команда молодежного движения Teenergizer рассказала о бесплатных онлайн-консультациях, которые организация предоставляет на сайте по ссылке.

К слову, тревожные новости о возможном полномасштабном вторжении России появляются уже не первый месяц, но в последние несколько дней это особенно пугает. Что делать школам, учащимся и родителям, если начнется полномасштабное вторжение России – читайте по ссылке.