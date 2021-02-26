Учителя, которые болеют коронавирусом, впоследствии могут иметь хронические заболевания или потерю выносливости к нагрузкам в работе. Всего уже более 1,5 тысячи педагогов умерли из-за COVID-19.

Кроме того, у некоторых учителей течение коронавирусной болезни приводит к тому, что они вынуждены покинуть преподавание.

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Поэтому Национальная образовательная ассоциация призывает немедленно принять законы, которые бы гарантировали надлежащий уровень защиты учителям и преподавателям.

Согласно данным МОН, еще с начала учебного года COVID-19 в Украине заболели почти 25 тысяч учителей. Но уже давно информация о количестве заболевших педагогов не обновлялась.

Согласно данным, полученным из всех регионов страны, численность учителей, которые болели коронавирусом, за последние 2,5 месяца увеличилась в 4-5 раз, а количество смертей, вызванных COVID-19, пересекло отметку в 1500 случаев,

– написали педагоги.

И хотя точную картину пока сложно воспроизвести, статистика потерь педагогов от коронавируса не ведется вообще.

Однако сотни тысяч педагогов ежедневно подвергаются большому риску заболеть. Ведь школы работают в очном режиме. Впрочем, учителя и члены их семей реальной социальной защиты не имеют.

Заболевание COVID-19, полученное учителем во время работы, МОН не считает профессиональным заболеванием, поэтому педагоги не могут рассчитывать на дополнительное обязательное государственное страхование.

Даже в порядке доступа к вакцинации от COVID-19 учителя – далеко не приоритетная группа, хотя должны быть одними из первых получателей вакцины,

– добавляет образовательная ассоциация.

Педагоги считают, что учитель должен быть приравнен по своему статусу к военнослужащему, который сейчас защищает Украину от российской агрессии. В случае установления группы инвалидности или смерти в результате инфицирования COVID-19 учитель и его семья должны получать все соответствующие выплаты.

Добавим, что в случае обнаружения коронавируса в школе педагоги обязаны пойти на самоизоляцию на 14 дней. Обучая детей в это время в дистанционном режиме, они получают лишь 50% заработной платы, поскольку официально находятся на больничном.

Как должны работать школы во время карантина до 30 апреля

При желтом уровне запрещается:

посещать школы учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников заведения;

проводить в школах массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей);

проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади здания или наполненности залов более 50% мест в каждом зале.

А при красном уровне запрещается посещать школы ученикам старших классов. То есть учебные заведения могут посещать воспитанники в садиках, учащиеся специальных учебных заведений и учащиеся 1–4 классов школы.