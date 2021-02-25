В Крюковщинской школе в Киевской области ученики уже четвертый год учатся в коридорах, а уроки продолжаются до 20:00. А все из-за того, что вместо разрешенных 784 учеников там учится 1700 детей. И многим классам просто не хватает места.

Местные рассказывают, что в школе под классы заняты все коридоры, актовый зал, учительская, школьный музей и даже библиотека.

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Почему переполнены классы? В селе Крюковщина на 13 тысяч населения насчитывается лишь одна школа и один детский сад. Поэтому, вместо 780 учеников – там 1700 школьников. Но проблема не только в отсутствии места.

Какие еще проблемы в этой школе в Киевской области:

Расписание уроков: дети учатся в две смены, поэтому если у кого-то уроки начинаются в 12:00, то заканчиваются они аж в 19:20.

дети учатся в две смены, поэтому если у кого-то уроки начинаются в 12:00, то заканчиваются они аж в 19:20. Досуг: дети вынуждены отказываться от любых дополнительных активностей: кружков, музыкальной школы, гимнастики, спортивных секций и тому подобное. Ведь на это физически не хватает времени.

дети вынуждены отказываться от любых дополнительных активностей: кружков, музыкальной школы, гимнастики, спортивных секций и тому подобное. Ведь на это физически не хватает времени. Питание: столовая работает до 15:00. То есть, дети, которые учатся во вторую смену не могут нормально питаться.

столовая работает до 15:00. То есть, дети, которые учатся во вторую смену не могут нормально питаться. Перегрузки для учителей: в Последнее время педагоги и администрация школы все чаще поговаривают об увольнении. Потому что у них большая перегрузка – они фактически по 12 часов на работе.

К слову, на следующий учебный год в Крюковщинскую школу уже зачислено около 160 первоклассников.



Ученики учатся прямо в коридорах школы / Фото "ВсеОсвіта"

Что делают местные власти? Проблему с перегрузкой школы чиновники начали решать еще много лет назад – заложили фундамент и возвели корпус новой, большой и просторной школы. Но на том все остановилось, потому что не хватило средств на оснащение классов и других помещений. Кроме того, за период строительства уже сменилось 5 председателей ОГА, но работы до сих пор не ведутся.

К слову, ближайшая государственная школа находится в городе Вишневое, недалеко от села Крюковщина. Но она также перегружена и их детей туда не зачислят.