Многие люди проходят долгий путь перед тем, как понять свое истинное призвание. Кто-то мечтает о профессии жизни с детства, а кто-то встречает ее совершенно случайно. Читайте несколько историй от людей, которые оставили работу в офисах и пошли учительствовать.

Эти истории подготовили для спецпроекта "Классная работа" об учителях, передает издание Happy Monday.

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Призвание с детства

Валентина Олийнык рассказала, что с младших классов она хотела стать педагогом. Еще в 5 классе девушка стала лидером классного самоуправления, а через пару лет – возглавила школьную дружину. В 9 классе уже ходила на замену в младшие классы. Интересно, что Валентине это как раз очень нравилось.

Различные должности, дети, бизнес

И когда в 1992 году она закончила школу, то вместо того, чтобы пойти учиться в университет, девушка сразу пошла работать на работу с очень высокой зарплатой. Почему? Потому что ей хотелось быть финансово независимым от родителей, поэтому учеба отложилась "на потом".

Так, чтобы выйти на работу, Валентина за месяц овладела электрической печатной машинкой и начала работать секретаршей.



Валентина Олийнык / Фото Happy Monday

Ее друзья постоянно рекомендовали девушку на различные должности с лучшими условиями, так Валентина поработала и в киевском гастрономе, и на кассе обмена валют в банке. А потом она встретила своего мужа и родила двоих детей. Поэтому, она продолжала откладывать учебу.

Впоследствии она с мужем решила начать собственный бизнес. Начинали с продажи овощей и фруктов на стихийном рынке. Затем приобрели маленький магазин.

Поступление в университет и первый класс

Только после этого Валентина наконец решила пойти учиться на учителя. Хотя перед вступлением уже колебалась, ведь со школы уже прошло 15 лет. Женщина сдала экзамены и в 2012 году поступила в НПУ имени Драгоманова.

По словам Валентины, учеба стала для нее эйфорией. Также очень повезло с преподавателями. Сразу после вступления, она получила должность педагога-организатора в школе, а во время второго курса ее уговорили взять первый класс.

Я не планировала так быстро начать работать, но в школе в том году не хватало учителя для первого класса. Это должен быть класс, который сформировали последним. Первые месяцы были сумасшедшими, сам класс был сложным – дети из неполных семей, дети с задержкой развития, дети других национальностей,

– сказала Валентина.

Поэтому, она первые полгода много плакала и думала, не зря ли взяла на себя такую ​​ответственность. Однако к концу года Валентина смогла подружиться с детьми и ей стало работать с ними легче.

В то же время Валентина говорит, что одновременно учиться и преподавать было трудно. Уроки были во вторую смену, поэтому после уроков она ехала в университет.

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"Сейчас у меня два класса: третий и седьмой (не смогла покинуть своих первых учеников после их четвертого класса). В старших преподаю историю", – добавляет она.

В школу попал случайно

В детстве Александр Жук хотел быть экономистом, банкиром, менеджером и вообще не имел представления о профессии учителя. Поэтому, он поступил на экономиста, но после второго курса понял, что выбрал что-то не то.

"Мне нравилось быть более активным, хотелось быть лидером и вести за собой группу. Тогда у меня впервые появилось желание преподавать – я думал остаться в университете. На 5 курсе я подал документы на психологический факультет и учился параллельно в двух университетах, искал себя", – говорит он.



Александр Жук / Фото Happy Monday

Именно в тот момент Александр хотел устроиться менеджером в крупную фирму, но из-за учебы решил переждать год, поэтому начал искать варианты подработки.

"В школу попал случайно – пришел в запорожский интернат вместе с подругой по ее делам. Ко мне подошел подросток с нарушением слуха и попытался что-то спросить с помощью жестов. Меня поразило то, что я не смог ничего понять. Стало интересно, как живут люди с нарушением слуха. Потом я подошел к директору и спросил, есть ли какие-то вакансии. Оказалось, что школа искала социального педагога, а образование психолога как раз позволяло мне этим заниматься", – рассказал он

Четыре образования и язык жестов

На новой должности Александр должен был работать с детьми из малообеспеченных семей и лишенными родительской опеки. Дети учили его язык жестов, поэтому через несколько месяцев он смог сблизиться с ними. И он понял, что попал туда, куда ему надо. Впоследствии Александр получил образование сурдопедагога в университете Драгоманова.

Он проработал всего два года, а затем на должность социального педагога из декрета вернулась другая женщина. И поскольку Александр хотел остаться в школе, ему предложили должность учителя информатики.

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Он понял, что ему снова требуется специальное образование (уже четвертое). Поэтому, он поступил на бесплатное отделение Запорожского института последипломного педагогического образования и совмещал это с преподаванием.

Как помогает предыдущий опыт работы

Александр признается, что ему часто помогает экономическое образование в этих делах – умение анализировать, составлять статистические данные. Во время путешествий он рассказывает детям, как нужно тратить средства, как экономить. То есть все свои образования человек использует в полном объеме.

"В школе я раскрываю свой потенциал, творчество, лидерство. Всегда говорю детям, что они свободны мыслить и чувствовать себя. Учу их жить и анализировать различные ситуации. А дети учат оставаться собой", – добавил Александр Жук.