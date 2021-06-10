Подозревали в продаже детей из дома ребенка в Харькове уволили скандального директора

Профильная комиссия Харьковского облсовета уволила директора Дома ребенка в Харькове Тамару Скульскую, которую подозревали в продаже детей иностранцам. Что известно об этой истории – читайте в статье.

За увольнение Тамары Скульской проголосовали 87 депутатов облсовета. Она возглавляла областной Дом ребенка №3 в Харькове с 2016 года.

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Что известно о Доме ребенка и его директоре

В феврале 2019 года в Дом ребенка №3 прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что дети совсем не имели средств гигиены, в холодильниках не было продуктов питания, а в списках сотрудников – "мертвые души". Но директора Тамару Скульскую так и не отстранили от исполнения своих обязанностей.



Тамара Скульская / Кадр из фильма "Дау"

К тому же ее допрашивали как свидетеля по двум уголовным делам – о пытках и изготовлении и распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.

Это произошло после выхода на экраны фильма "Дау. Дегенерация", в котором сняли детей-сирот. В фильме есть эпизод с маленькими детьми, которых подвергали методу контролируемого плача, чтобы провести исследование мозга. Известно, что детей брали "напрокат" в харьковском Доме ребенка №3.

Почему ее подозревают в продаже детей

В 2017 году Скульскую подозревали в продаже детей иностранцам. Супружеская пара из Харькова решила усыновить шестилетнего ребенка из Дома ребенка №3, но в процессе усыновления столкнулась с нарушением закона руководством учреждения.

Интересно, что процесс усыновления затягивали, ребенку поставили диагноз "эпилепсия". По словам семьи, они делали все, чтобы продать мальчика иностранцам, а не украинцам. Но эта информация не доказана правоохранителями.

К слову, в детском саду Запорожья разгорелся скандал из-за поборов. Одна мама отказалась сдавать деньги на ремонт садика, из-за чего ее ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой.