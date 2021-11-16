Такое поручение дал городской голова Руслан Марцинкив директору департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорю Максимчуку.

К теме Если в школе вакцинировано 100% работников, детей нужно возвращать за парты, – Шкарлет

По словам Марцинкива, некоторые учебные заведения начнут работать с 18 ноября, другие – с понедельника, 22 ноября.

Уже почти все работники вакцинированы, а невакцинированных – отстранили. При этом условии, где 100% привитых, 5 – 11 классы могут выйти на учебу,

– подчеркнул председатель Ивано-Франковска.

Где еще возобновили очное обучение для учеников

Львов – начальные классов в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

– начальные классов в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

– школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение. Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

– для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение. Чернигов – с 15 ноября большинство учебных заведений выходят на очное обучение. Речь идет о школах №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, специальной школе №1 и учебно-реабилитационном центре №2.

– с 15 ноября большинство учебных заведений выходят на очное обучение. Речь идет о школах №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, специальной школе №1 и учебно-реабилитационном центре №2. Суммы – ученики 1 – 4 классов и специальных школ со среды, 17 ноября, будут обучаться в очном режиме.

– ученики 1 – 4 классов и специальных школ со среды, 17 ноября, будут обучаться в очном режиме. Харьков – еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1 – 4 классы.

– еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1 – 4 классы. Днепр – очно обучаются ученики школ № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛЕТ, гимназия №3.

К слову! Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.

Текст публикации Руслана Марцинкива:

Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах! Уже почти все работники вакцинированы (а невакцинированные – отстранены).

И чтобы при этом условии, где 100% вакцинированных, 5 – 11 классы вышли на обучение. Ведь детям уже давно пора учиться в очном формате. (Некоторые школы уже заработают с четверга).