19 августа в горсовете Ивано-Франковска проголосовали за премирование педагогов, получивших две дозы вакцины. Таких уже более 40%.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что в Украину идет очередная волна коронавируса.

А для того, чтобы дети могли ходить в садики и школы, для того, чтобы мы снова месяцами не сидели на карантине – надо вакцинироваться. Я вакцинировался сам и призываю участвовать всех. Это единственный способ уберечь себя, своих близких и коллег,

– заявляет он.

Сумма премии для вакцинированных учителей

По его словам, многие люди все еще сомневаются, нужно ли вакцинироваться, поэтому для дополнительной мотивации педагогов им будут платить премии за две дозы вакцины против COVID-19.

Сумма премии – 1000 гривен.

Марцинкив добавил, что также прорабатывают возможность получить дополнительную мотивацию не только для педагогов, но и для всех, кто вакцинировался.

К слову, в МОН заверили, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. И даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут учить учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидопасности.