Городские власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и детсады, несмотря на решение центральной власти. Несмотря на то, что город находится в "красной зоне" карантина, мэр Руслан Марцинкив заявил, что ученики с 14 сентября будут ходить в учебные заведения.

Об этом он заявил в своем видеообращении на фейсбуке.

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Мэр города считает, что дети имеют право на полноценное обучение, поэтому с 14 сентября они вернутся в школы и садики.

"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Действующее решение сессии горсовета не обжаловано, поэтому с понедельника, 14 сентября, детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", – заявил Руслан Марцинкив.

Однако, согласно правилам Минздрава, все школы в регионах "красной зоны" должны перейти на дистанционное обучение.

К слову, каждый четверг в Украине обновляют карантинные зоны, вступающие в силу в следующий понедельник. Сейчас Ивано-Франковск входит в "красную" зону.

Какие еще регионы попали в "красную" зону, кроме Ивано-Франковска: