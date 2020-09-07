В Ивано-Франковске ученики пойдут в школы с 14 сентября, несмотря на решение Киева, – мэр города
Городские власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и детсады, несмотря на решение центральной власти. Несмотря на то, что город находится в "красной зоне" карантина, мэр Руслан Марцинкив заявил, что ученики с 14 сентября будут ходить в учебные заведения.
Об этом он заявил в своем видеообращении на фейсбуке.
Интересно Коронавирус у учителей: под Киевом закрыли еще одну школу на карантин
Мэр города считает, что дети имеют право на полноценное обучение, поэтому с 14 сентября они вернутся в школы и садики.
"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Действующее решение сессии горсовета не обжаловано, поэтому с понедельника, 14 сентября, детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", – заявил Руслан Марцинкив.
Однако, согласно правилам Минздрава, все школы в регионах "красной зоны" должны перейти на дистанционное обучение.
К слову, каждый четверг в Украине обновляют карантинные зоны, вступающие в силу в следующий понедельник. Сейчас Ивано-Франковск входит в "красную" зону.
Какие еще регионы попали в "красную" зону, кроме Ивано-Франковска:
- города Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровненской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.