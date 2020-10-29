Все ученики старших классов в Ивано-Франковске с понедельника, 2 ноября, перейдут на дистанционное обучение. Очно будут учиться только ученики начальных классов.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время заседания исполнительного комитета. Видео совещания есть на его фейсбук-странице.

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Обучение в школах Ивано-Франковска началось после каникул в прошедшие сутки, 28 октября. Дети начали учиться очно, однако теперь городские власти приняли решение перейти на онлайн-образование.

1 – 4 классы мы оставляем на очном обучении, а 5 – 11 классы с 2 ноября переведем на дистанционное обучение. В пятницу (30 октября, – 24 канал) еще доучимся очно, а с понедельника уже перейдем на онлайн,

– сказал Марцинкив.

Сколько продлится дистанционное обучение – пока неизвестно.

Отметим, что ранее в Минобразования предупреждали, что формат обучения в учебных заведениях будет зависеть от эпидемической ситуации. В частности, ученики в красной зоне будут учиться дистанционно.

Добавим, что в Украине начали действовать новые зоны карантина с 26 ноября. Так, около 50 городов и регионов оказались в красной зоне, среди них и Ивано-Франковск.