В Ивано-Франковске ученики перейдут на дистанционное обучение
Все ученики старших классов в Ивано-Франковске с понедельника, 2 ноября, перейдут на дистанционное обучение. Очно будут учиться только ученики начальных классов.
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время заседания исполнительного комитета. Видео совещания есть на его фейсбук-странице.
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Обучение в школах Ивано-Франковска началось после каникул в прошедшие сутки, 28 октября. Дети начали учиться очно, однако теперь городские власти приняли решение перейти на онлайн-образование.
1 – 4 классы мы оставляем на очном обучении, а 5 – 11 классы с 2 ноября переведем на дистанционное обучение. В пятницу (30 октября, – 24 канал) еще доучимся очно, а с понедельника уже перейдем на онлайн,
– сказал Марцинкив.
Сколько продлится дистанционное обучение – пока неизвестно.
Отметим, что ранее в Минобразования предупреждали, что формат обучения в учебных заведениях будет зависеть от эпидемической ситуации. В частности, ученики в красной зоне будут учиться дистанционно.
Добавим, что в Украине начали действовать новые зоны карантина с 26 ноября. Так, около 50 городов и регионов оказались в красной зоне, среди них и Ивано-Франковск.
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