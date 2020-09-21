В Ивано-Франковске ученики наконец смогли пойти в школу. Поскольку город уже не входит в красную зону, все школы открылись и начали обучение. Для учеников провели так называемый первый звонок.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в фейсбуке.

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Отметим, что город с первого сентября решил продлить каникулы, поскольку попал в красную зону эпидемической опасности. Впоследствии обучение в школе началось, но дистанционно. Поэтому только с понедельника, 21 сентября, ученики пошли в учебные заведения и впервые в этом учебном году сели за парты.

"Поздравил учеников школы-лицея №7 с праздником Первого звонка! Онлайн-обучение, каким бы качественным оно ни было, никогда не заменит живого общения с учителями и одноклассниками. Поэтому цените эти мгновения пребывания в стенах родной школы!", – написал мэр города.



Первый звонок в Ивано-Франковске после каникул / Фото с фейсбук-страницы мэра города

К слову, ранее городской совет Ивано-Франковска принял решение открыть школы для младших школьников и садики с 21 сентября. Правительство разрешило регионам самостоятельно решать вопрос о работе школ в красных зонах. Больше об этом – читайте здесь.