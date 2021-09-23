В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди, чтобы записать детей в сад: реакция мэра

Десятки жителей Ивано-Франковска в ночь на 23 сентября дежурили возле ЦНАП, чтобы зарегистрировать детей в новый садик. Мэр города заявил, что в очереди также были депутаты городского совета.

Фото и видео очереди, которая сформировалась возле ЦНАП утром 23 сентября, в сети обнародовал Виталий Свитлык.

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Родители всю ночь стояли в очереди, чтобы записать детей в садик

На обнародованных кадрах видно, что по состоянию на 7:00 очередь простиралась на десятки метров.

Все потому, что с 9:00 открывалась регистрация в детский сад "Родничок" в микрорайоне "Липки". Некоторые из родителей занимали места еще с вечера 22 сентября. Люди даже создали бумажную очередь и ежечасно проводили перекличку.



Родители провели в очереди всю ночь / Фото Виталия Свитлыка

Что известно о садике, который создал настоящий ажиотаж

По информации Блиц-info, дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей. В нем будут работать 6 групп – 5 дошкольных и 1 ясельная. Однако желающих попасть именно в этот садик значительно больше.

Реакция мэра Марцинкива

Мэр Ивано-Франковска в эфире радио "Западный полюс" признал проблему с садиками, но добавил, что местные власти ничего поделать с этим не могут. Также Марцинкив упрекнул родителей, что те, мол, вместо удобной электронной очереди выбрали физическую очередь на морозе.

В 9:00 стартовала электронная регистрация, и можно записаться в электронном варианте. Но люди решили такую ​​физическую очередь... Это не наша идея – физическая очередь,

– заявил он.

Марцинкив добавил, что в очереди также были депутаты городского совета, и похвастался, что им удостоверения представителя власти вроде бы не помогло – мол, "кумовства не было".

Родители ждут в очереди, чтобы записать ребенка в садик: видео