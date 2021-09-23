В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди, чтобы записать детей в сад: реакция мэра
Источник:24 канал
Десятки жителей Ивано-Франковска в ночь на 23 сентября дежурили возле ЦНАП, чтобы зарегистрировать детей в новый садик. Мэр города заявил, что в очереди также были депутаты городского совета.
Фото и видео очереди, которая сформировалась возле ЦНАП утром 23 сентября, в сети обнародовал Виталий Свитлык.
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Родители всю ночь стояли в очереди, чтобы записать детей в садик
На обнародованных кадрах видно, что по состоянию на 7:00 очередь простиралась на десятки метров.
Все потому, что с 9:00 открывалась регистрация в детский сад "Родничок" в микрорайоне "Липки". Некоторые из родителей занимали места еще с вечера 22 сентября. Люди даже создали бумажную очередь и ежечасно проводили перекличку.
Родители провели в очереди всю ночь / Фото Виталия Свитлыка
Что известно о садике, который создал настоящий ажиотаж
По информации Блиц-info, дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей. В нем будут работать 6 групп – 5 дошкольных и 1 ясельная. Однако желающих попасть именно в этот садик значительно больше.
Реакция мэра Марцинкива
Мэр Ивано-Франковска в эфире радио "Западный полюс" признал проблему с садиками, но добавил, что местные власти ничего поделать с этим не могут. Также Марцинкив упрекнул родителей, что те, мол, вместо удобной электронной очереди выбрали физическую очередь на морозе.
В 9:00 стартовала электронная регистрация, и можно записаться в электронном варианте. Но люди решили такую физическую очередь... Это не наша идея – физическая очередь,
– заявил он.
Марцинкив добавил, что в очереди также были депутаты городского совета, и похвастался, что им удостоверения представителя власти вроде бы не помогло – мол, "кумовства не было".
Родители ждут в очереди, чтобы записать ребенка в садик: видео