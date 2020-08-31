Ивано-Франковск попал в "красную" зону эпидемической ситуации, поэтому обучение с 1 сентября там должно было начаться онлайн Однако власти города решили вместо этого продолжить в школах каникулы до 11 сентября.

Такое решение городской совет принял на совещании, передает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.

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По словам мэра, в школах города объявлено продолжение каникул.

Мы продолжаем каникулы. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение,

– заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что с началом обучения уже после выхода из "красной" зоны они уплотнят учебную программу.

Во время брифинга и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в связи с карантином в Украине школы могут самостоятельно принимать решение о переносе каникул.

"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", – заявил Шкарлет.

Ранее сообщалось, что поскольку Ивано-Франковск попал в "красную" зону карантина, в городе с 28 августа усилили ограничения. В частности, с 1 сентября не будут работать детсады и школы.