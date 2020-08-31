В Ивано-Франковске в школах продлили каникулы из-за карантина
Ивано-Франковск попал в "красную" зону эпидемической ситуации, поэтому обучение с 1 сентября там должно было начаться онлайн Однако власти города решили вместо этого продолжить в школах каникулы до 11 сентября.
Такое решение городской совет принял на совещании, передает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.
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По словам мэра, в школах города объявлено продолжение каникул.
Мы продолжаем каникулы. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение,
– заявил Марцинкив.
Мэр отметил, что с началом обучения уже после выхода из "красной" зоны они уплотнят учебную программу.
Во время брифинга и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в связи с карантином в Украине школы могут самостоятельно принимать решение о переносе каникул.
"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", – заявил Шкарлет.
Ранее сообщалось, что поскольку Ивано-Франковск попал в "красную" зону карантина, в городе с 28 августа усилили ограничения. В частности, с 1 сентября не будут работать детсады и школы.