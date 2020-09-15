В Ивано-Франковске сейчас школы работают дистанционно, однако городской совет принял новое решение – они решили открыть школы для младших школьников и детские сады с 21 сентября.

А уже с 28 сентября школы откроются для всех учеников, сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, депутаты горсовета созвали внеочередную сессию, на которой приняли важное решение – они проголосовали за возобновление обучения в школах.

Поэтому, несмотря на карантин и красную зону в городе постепенное откроют школы и садики. Уже с 21 сентября 2020 года полноценно заработают садики и начальные школы (1-4 классы), а с 28 сентября – все остальные учреждения среднего образования.

Мэр города подчеркнул, что учебный процесс будет возобновлен с соблюдением всех эпидемических мер.

К слову, по состоянию на 15 сентября в Ивано-Франковской области более 11,5 тысяч человек заболели COVID-19, в том числе за последние сутки – 153 новых больных. Всего в Украине заболели почти 160 тысяч человек.