Каким будет обучение с 1 сентября

Обучение начнется со среды, 1 сентября. По словам Марцинкива, МОН рекомендует проводить первые линейки, но каждое заведение само будет определять, в каком формате она будет проходить.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Первый семестр обучения в школах Ивано-Франковска продлится до 30 декабря, второй – с 17 января до 3 июня 2022 года.

Когда в школах будут каникулы? Предполагается, что в Ивано-Франковске будут такие каникулы:

осенние каникулы продлятся с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 30 декабря 2021 до 15 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 3 июня до 31 августа 2022 года.

Добавим, что во вторую смену будет учиться свыше 6 тысяч учеников города.

Марцинкив рассказал, что школы Ивано-Франковска сейчас обеспечены школьными учебниками на 95%. Но теперь этим занимается непосредственно сама школа.

Учителя Ивано-Франковска в топ-50

Приятно, что в этом году имеем троих учителей начальных классов, которые вошли в топ-50 лучших учителей Украины,

– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Речь идет о:

Татьяне Бурцевой – учительнице начальных классов школы №26.

Алисе Павлюк – учительнице начальных классов, по математике и украинскому языку, "Я и мир" со школы №26.

Лесе Павлюк – учительнице начальных классов из лицея №7.

Вакцинация учителей и премии

Кроме того, Марцинкив отметил, что педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины против COVID-19, получат премию.

"На сегодня уже провакцинированы 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине", – добавил Марцинкив.

К теме Дистанционное обучение или вакцинация: почему учителя игнорируют прививки от COVID-19

Ранее мэр Ивано-Франковска анонсировал, что в городе будут выдавать премии учителям, которые изъявили желание вакцинироваться. Сумма премии – 1000 гривен. Так решили мотивировать педагогов делать прививки от COVID-19 до 1 сентября.

К слову, в МОН заверили, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. И даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будут вакцинированы 80% педагогов, будут обучать учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидемиологии.

Текст публикации Руслана Марцинкива:

Подвели на оперативном совещании итоги подготовки учебных заведений к новому 2021-2022 учебному году. А их у нас немало – аж 121 заведение! В этом году будем иметь рост еще на 19 классов. Во вторую смену будут учиться свыше 6 тысяч учеников.

Обучение начнем с 1 сентября. МОН рекомендует проводить первые линейки. Но каждое заведение само будет определять, в каком формате она будет проходить.

Первый семестр обучения в школах продлится до 30 декабря, второй – с 17 января до 3 июня 2022 года. А еще предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы.

Школы нашей общины сейчас обеспечены учебниками на 95%. Но теперь этим занимается непосредственно сама школа.

Приятно, что в этом году имеем троих учителей начальных классов, которые вошли в ТОП-50 лучших учителей Украины.