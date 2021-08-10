Начальница управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко сказала, что из трех тысяч учителей города и близлежащих сел, две дозы вакцины от COVID-19 получили 47%.

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По ее словам, 31% педагогов вообще отказались от прививки, 21% педагогов колеблются, будут ли ее делать.

В то же время в детских садах Ивано-Франковска отказались от прививки 48% работников. Сейчас вакцинировались лишь 14% воспитателей.

А директор Департамента образования Игорь Максимчук отметил, что в некоторых селах Франковской общины даже медики агитируют педагогов не вакцинироваться.

Известно, что в Ивано-Франковске провакциновано 23% педагогов второй дозой, за прошедшую неделю было провакциновано 1200 учителей. Также есть общины, где провакцинировано 61% работников. образования.

Но Максимчук призывает педагогов вакцинироваться. Ведь если регион попадет в оранжевую или красную зону, то те школы и сады, где привито менее 80% работников, будут работать дистанционно.

Всего в городе две дозы вакцины получили 8 тысяч франковцев, 16 тысяч – первую дозу. Больше всего вакцинированных молодых людей 20–39 лет.

К слову, главный санврач Игорь Кузин уверяет, что сейчас нет юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных учителей к работе. В то же время Минздрав хочет обеспечить безопасные условия, чтобы при усиленном карантине школы работали в привычном режиме.