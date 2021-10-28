Ивано-Франковск переходит в красную зону: сколько школ будет работать очно

Ивано-Франковск уже 30 октября окажется в красной зоне. С 1 ноября обучение для учащихся старших классов начнется дистанционно. Очно может работать только одна школа.

Сейчас только в одной школе вакцинировались 100% сотрудников. Все остальные учебные заведения с понедельника, 1 ноября, будут вынуждены перейти на онлайн-обучение.

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Мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что детские сады и младшая школа будут работать в обычном режиме независимо от уровня вакцинации. В то же время ученики 5 – 11 классов с 1 ноября начнут обучение дистанционно.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ на ЧС внесла Ивано-Франковскую область в список регионов, которые 30 октября переходят в красную зону. Для школ это означает, что работать в обычном режиме смогут лишь те, где вакцинированы 100% сотрудников.

Поэтому только в частной школе-саду "Перша ластівка" полностью завершили вакцинацию двумя дозами против COVID-19. Она может работать очно в красной зоне.

Добавим, что ранее в Ивано-Франковске каникулы перенесли на неделю – на 18 октября, как рекомендовало МОН. Однако осенние каникулы не продлевали, с 25 октября школьники вернулись на учебу. На дистанционку детей не переводили (если было 80% вакцинированных сотрудников).

Однако с понедельника, 1 ноября, все школы, кроме "Першої ластівки", должны будут перейти на онлайн-формат обучения. Конечно, если больше ни одно учреждение не успеет за эти дни довести уровень вакцинации сотрудников до 100%.

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что даже Вовчинецкая школа, где раньше было вакцинировано 100% работников, теперь не может работать очно. Ведь недавно учебное заведение приняло нового работника, который до сих пор не вакцинирован.

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К слову, на Волыни школы могут продлить осенние каникулы до 7 ноября. В регионе сейчас увеличилось количество заболевших COVID-19, и болеют больше дети, чем учителя. Детали – читайте в статье.