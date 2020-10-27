В Ивано-Франковске ученики возвращаются в школу после каникул. Так, детей ждут в классах уже в среду, 28 октября. Детсады также продолжают работать в привычном режиме.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.

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Он отметил, что в Ивано-Франковске школьники продолжат учиться по смешанной форме. Кроме того, родители могут написать заявление, чтобы ребенок был дома и учился дистанционно.

Садики тоже будут работать в обычном режиме. Сейчас на карантине остаются только два дошкольных учреждения – ДОУ №29 "Кобзарик" (до 5 ноября) и садик в селе Подпечерах (до 6 ноября). Также на дистанционном обучении лицей №24 (до 2 ноября) и учебно-реабилитационный центр (пока город в красной зоне).

К слову, Марцинкив сообщил, что пока в Украине продолжается пандемия COVID-19, детей нельзя переводить в другой садик.

Напомним, что ранее в Минобразования предупреждали, что формат обучения в учебных заведениях будет зависеть от эпидемической ситуации. В частности, ученики в красной зоне будут учиться дистанционно.

Кроме того, в Украине начали действовать новые зоны карантина с 26 ноября. Так, около 50 городов и регионов оказались в красной зоне, среди них и Ивано-Франковск.