Сейчас школы по всей стране активно готовятся к учебному году. И исключением не стали учебные заведения в Ивано-Франковске. Там тоже планируют разрешить детям посещать школы.

Мэр города Руслан Марцинкив сообщил в фейсбуке, что все школы будут открыты, независимо он решений Кабмина относительно карантина или разделения регионов на зоны.

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Мэр заявил, что все школы города готовятся к 1 сентября, и пообещал создать все условия для учащихся. В частности, они наносят специальные разметки движения, обустраивают места скрининга температуры и закупают дезинфекторы.

"Мы заботимся о здоровье детей и образовании. Правительство меняет условия каждый день, но мы ставим цель – создать все возможные условия и начать обучение с 1 сентября", – говорится в сообщении Марцинкова.

К слову, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.

Кроме того, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала