Итоговое повторение: приемы, как эффективно повторить материал с учениками в конце года

В конце учебного года учителя будут подводить итоги и повторять вместе с учениками материал. Это поможет проверить, удачно ли дети усвоили знания и приобрели новые навыки. Как провести итоговое повторение – читайте приемы и советы в материале.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы сделать повторение материала эффективным, следует учитывать принцип действия памяти. Ведь она работает как фильтр – отвергает информацию, которая не понадобилась в течение определенного времени.

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Поэтому к пройденному необходимо время от времени возвращаться, чтобы мозг переместил знания в долгосрочную память.

Для этого учителя проводят текущие, тематические и итоговые повторения. Каждое имеет свою специфику. И ниже приведены основные принципы и приемы, которые помогут вспомнить изученное в течение года.

Как эффективно провести итоговое повторение

Готовясь к итоговому повторению, помните – оно будет максимально эффективным, только если вы в течение года уделяли достаточно внимания текущему и тематическому повторению.

Классифицируйте и организовывайте

Не всегда достаточно просто перечитать конспект или учебник. По словам экспертов, одна из важнейших целей повторения – систематизировать изученный материал и продемонстрировать взаимосвязь между различными темами.

Поэтому, повторение важно организовать так, чтобы исторические явления или правила осознавались учениками в сочетании с другими явлениями.

Для достижения этого можно использовать следующие приемы:

Наглядно. Используйте таблицы, интерактивные карты и схемы (как готовые, так и созданные учениками). Можно также составить план по каждой теме.

Используйте таблицы, интерактивные карты и схемы (как готовые, так и созданные учениками). Можно также составить план по каждой теме. Ищите связи. Почему в программе 8 класса изучают творчество именно этих писателей? Ставьте детям неординарные вопросы.

Почему в программе 8 класса изучают творчество именно этих писателей? Ставьте детям неординарные вопросы. Создавайте классификации. Это поможет ученикам более четко отличать отдельные случаи и группировать их по признакам.

Это поможет ученикам более четко отличать отдельные случаи и группировать их по признакам. Добавляйте примеры. Если вы создаете таблицу для правил орфографии и частей речи, пусть дети обязательно проиллюстрируют правила собственными примерами. Такое упражнение выявляет пробелы в определенных темах.

Если вы создаете таблицу для правил орфографии и частей речи, пусть дети обязательно проиллюстрируют правила собственными примерами. Такое упражнение выявляет пробелы в определенных темах. Сочетайте разные типы материала. Подберите к историческим событиям картины, соответствующие строки из поэм или литературных произведений. Ведь если объединить знания в группу, ученики лучше запомнят материал.

Подберите к историческим событиям картины, соответствующие строки из поэм или литературных произведений. Ведь если объединить знания в группу, ученики лучше запомнят материал. Креативный прием: попросите учеников нарисовать карту знаний. Это позволит детям вспомнить все темы, изученные за год, воспроизвести их последовательность и увидеть скрытые связи.

Изучайте новое

Очень важно при повторении изучать что-то новое, а не просто повторить пройденное. И лучше не использовать те же методы и дидактический материал, который был во время первого изучения.



Повторение и проверка материала в школе / Фото prometheanworld

Эксперты советуют уделить больше внимания творческим работам, а сам материал должен быть уникальным и сложным.

Например, при повторении материала с учениками младшей школы используйте многократное повторение определенных действий, рисунков, перечитывание историй, манипуляций с фигурами и тому подобное.

Выделяйте главное

Для итогового повторения выбирайте самые важные вопросы и понятия. Если это выпускные классы, то отдайте предпочтение темам, которые будут на ВНО или экзаменах. В других классах ориентируйтесь на материал, необходимый для создания базы знаний.

Для этого используйте следующие принципы:

выбирайте для повторения сложные темы или вопросы, которые обычно плохо усваиваются;

выделяйте то, что необходимо обобщить, углубить и систематизировать;

предлагайте детям домашние контрольные, создайте список вопросов по следующей схеме: легкие задачи, с которыми можно справиться быстро; упражнения, над которыми надо подумать; креативные задачи или задачи по ВНО.

Практика и связь с жизнью

К любому повторению важно привлечь упражнения, требующие практики. Например, если вы изучили стили искусства, пусть ученики рассортируют картины разных эпох по папкам.

Ставьте задачи на изготовление наглядных пособий, лепбуков, инструкций, которые обобщат знания детей за весь год.

Индивидуальное повторение

Фронтальное и индивидуальное повторение – это самые распространенные виды диагностики знаний. Если при фронтальном повторении на вопросы отвечает весь класс, то в индивидуальном повторении ребенок должен ответить самостоятельно в форме связного повествования.

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Такой вид работы требует от ученика высокой концентрации, приучает последовательно и логично излагать свои мысли.

Чтобы провести индивидуальное повторение, используйте следующие принципы:

Разбивайте материал для повторения на 2 – 4 части. К каждому блоку сформулируйте вопрос или задачу. И дайте ученикам время, чтобы обдумать ответы.

К каждому блоку сформулируйте вопрос или задачу. И дайте ученикам время, чтобы обдумать ответы. Предложите план ответа: 1) О чем надо сказать в начале? 2) О чем дальше? 3) Какими примерами проиллюстрировать свой ответ? Приучайте детей к полному и обоснованному ответу.

1) О чем надо сказать в начале? 2) О чем дальше? 3) Какими примерами проиллюстрировать свой ответ? Приучайте детей к полному и обоснованному ответу. Используйте фиксированное повторение. Для этого вида работы вам понадобится подготовленный раздаточный материал – рисунки, схемы, таблицы. Дети могут что-то подчеркнуть в готовом тексте, подписать рисунки, заполнить таблицу и тому подобное.

Также стоит особое внимание уделять тому, как ученик объясняет и доказывает свое мнение.