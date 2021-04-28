Об этом говорится в письме-разъяснении Министерства образования и науки об организованном завершении 2020/21 учебного года.

К теме Будут ли школьники в Киеве учиться в июне и как там завершать обучение: объяснения КГГА

В МОН заявили, что важно перевести школьников на следующий год обучения и выдать им табели или документы об образовании в условиях усиленного карантина.

В частности, даже итоговое оценивание может происходить дистанционно, если школа расположена в красной зоне карантина.

Оценивание, в частности итоговое, результатов обучения учащихся может происходить (при необходимости) с использованием технологий дистанционного обучения,

– разъяснили в МОН.

К тому же, в МОН добавили, что согласно закону, образовательный процесс в школах в рамках учебного года заканчивается не позднее 1 июля. При этом структура и продолжительность учебного года, занятий, отдыха между ними, формы организации определяются педагогическим советом учреждения образования.

Отметим, что ранее Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменяет ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов.

Поэтому, выпускники могут выбирать вид оценивания их результатов обучения:

с помощью годового оценивания,

с помощью государственной итоговой аттестации;

с помощью ГИА в форме ВНО.

В то же время внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.